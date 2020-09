New York Giants vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 1 NFL 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Es un intrigante enfrentamiento entre la AFC y la NFC en el primer juego de la doble cartelera “Monday Night Football“, que abre la temporada, cuando los New York Giants reciben a los Pittsburgh Steelers. Nueva York se fue 0-2 en MNF en 2019, perdiendo ante los Cowboys y Eagles. Mientras tanto, los Steelers se fueron 2-0 en sus partidos en horario estelar, aunque las victorias llegaron contra los Bengals y Dolphins. Eli Manning fue el mariscal de campo titular frente a Ben Roethlisberger la última vez que estos dos equipos jugaron en 2016 con Le’Veon Bell y Odell Beckham Jr. siendo las otras estrellas ofensivas.

Los Steelers irán como su QB de toda la vida. Vimos una muy buena escuadra de Pittsburgh neutralizada por una terrible jugada de los suplentes Mason Rudolph y Develin “Duck” Hodges después de que Roethlisberger cayera en el segundo juego con una lesión en el codo que terminó la temporada. Rudolph está de regreso, pero también lo está el ex reserva de Roethlisberger, Joshua Dobbs, quien fue canjeado a Jacksonville en septiembre pasado y luego reclamó exenciones un año después. No se puede negar que hay poder de estrella en esta defensiva, pero si la ofensiva consistentemente va tres y sale, simplemente no va a ayudar. Será interesante ver lo que la selección de segunda ronda Chase Claypool agrega a la sala del cuerpo de receptores. El ala cerrada Eric Ebron es otra pieza nueva e intrigante.

Para los Giants, el segundo año de la era de Daniel Jones comienza con un enfrentamiento difícil. Veremos qué ha preparado el nuevo coordinador ofensivo Jason Garrett para el mariscal de campo que está detrás de una línea ofensiva mediocre a pobre y tiene receptores abiertos mediocres a los que lanzar. Gracias a Dios por Saquon Barkley en el backfield y Evan Engram como ala cerrada. La ofensiva tendrá que sumar algunos puntos porque la defensa tiene muchos huecos. Hay algunos bloques de construcción con Dexter Lawrence al frente y James Bradberry en la esquina. Será interesante ver qué hace el entrenador en jefe novato Joe Judge con este roster.

Hora y Canal Giants vs Steelers

Kickoff: lunes 14 de septiembre a las 4:15 p.m PT / 7:15 p.m. ET en Estados Unidos. 6:15 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Steelers -6

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

El intangible más grande en este es la incertidumbre de qué esperar de Joe Judge, el entrenador en jefe novato de los Giants de 38 años. Puedes ver lo que hizo Jason Garrett en Dallas para tener una idea de cómo irá la ofensiva. El coordinador defensivo Patrick Graham está apenas en su segunda temporada en ese rol y Pittsburgh tiene algo de familiaridad con él, enfrentándose a la unidad de Graham en Miami la temporada pasada, un juego que los Steelers ganaron 27-14. La semana 1 puede ser pronto para decir qué tipo de influencia tendrá el juez en cada lado de la pelota. Sin partidos de pretemporada, ninguno de los equipos tiene película para digerir, por lo que probablemente habrá una especie de período de sensación. La continuidad del cuerpo técnico de Pittsburgh bajo la dirección de Mike Tomlin aparentemente sería un beneficio para los Steelers pero, al mismo tiempo, realmente no saben para qué prepararse con todos los cambios para los Giants.

2. Sostenga la pelota

Daniel Jones tuvo una temporada de novato en una montaña rusa, mostrando su potencial de doble amenaza a veces, pero lanzó demasiadas intercepciones y tuvo demasiados balones sueltos. Hay muy poco margen de error con este equipo, especialmente si su defensa tiene que estar en el campo después de las pérdidas de balón. Para mí, los Giants necesitan correr el balón tanto como sea posible con Saquon Barkley y el agente libre Dion Lewis con Jones lanzando entre 20-25 veces. Para Pittsburgh, la adquisición del profundo Minkah Fitzpatrick de Miami en septiembre pasado fue enorme, ya que pagó dividendos de inmediato como un cambio de juego. En 14 juegos con los Steelers, Fitzpatrick registró cinco intercepciones, un balón suelto forzado, recuperó dos y anotó dos touchdowns defensivos en su camino a ser nombrado All-Pro. No soy el mayor fanático de los esquineros de Pittsburgh, pero Joe Haden mostró su antigua forma a veces en 2019. Mantenga el juego cerrado y mantenga a su mariscal de campo en posición vertical.

3. Big Ben … gran centro de atención

Roethlisberger admitió esta semana que estará nervioso y “temblando como una hoja” durante las primeras partes del concurso del lunes. Solo jugó en dos juegos en 2019 antes de necesitar una cirugía de codo que puso fin a la temporada y estoy seguro de que notó lo rápido que el equipo se cayó en su ausencia. Pittsburgh debería llegar a los playoffs en la AFC, pero eso solo sucede si la persona que llama regresa a su forma de 2018. El guardia derecho David DeCastro, dos veces All-Pro, probablemente se perderá este juego debido a una lesión en la rodilla. El novato Kevin Dotson, un recluta de cuarta ronda que jugó en Louisiana, podría ser titular en su primer partido de la NFL. Afortunadamente, la prisa por el pase de los Gigantes no debería asustar a nadie, por lo que la ausencia de DeCastro puede no ser un gran problema.

New York Giants vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Tengo muchas ganas de llevarme a los Giants. Creo que serán mejores que el año pasado con el nuevo cuerpo técnico, pero no creo que la mejora llegue todavía. Los veteranos Steelers vienen a Nueva York y se encargan de los negocios en este. De hecho, creo que Nueva York cubre la propagación pero pierde el juego.

Predicción: Steelers 21, Giants 17