Pittsburgh Steelers vs San Francisco 49ers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 1 NFL 2023

Los San Francisco 49ers se dirigen al Heinz Field para abrir su temporada contra los Pittsburgh Steelers este domingo 10 de septiembre.

Los 49ers tuvieron un récord de 12-5 la temporada pasada, ganando la NFC Oeste. Ahora esperan tener un mejor comienzo de temporada. Los 49ers acaban de firmar a Nick Bosa con un contrato histórico, asegurando así tener su equipo completo. Brock Purdy deberá lanzar pases rápidos en su primer juego desde su lesión. Además, Deebo Samuel y Brandon Aiyuk buscarán comenzar con fuerza. Javon Hargrave es la nueva incorporación y se unirá a Arik Armstead en el interior.

Los Steelers terminaron con un récord de 9-8 la temporada pasada y estuvieron cerca de perderse los playoffs. Ahora esperan comenzar con buen pie y generar impulso contra uno de los mejores equipos de la NFL. Kenny Pickett lanzó para 2404 yardas, siete touchdowns y nueve intercepciones la temporada pasada. Mientras tanto, Najee Harris corrió 272 veces para 1038 yardas y siete touchdowns. Diontae Johnson atrapó 86 pases para 882 yardas pero no anotó. Además, George Pickens tuvo 52 recepciones para 801 yardas y cuatro touchdowns. Pat Freiermuth tuvo 63 recepciones para 732 yardas y dos touchdowns la temporada pasada.

Los 49ers tienen un récord de 5-4 en sus últimos nueve juegos de la Semana 1. Por otro lado, los Steelers tienen un récord de 6-2-1 en sus nueve juegos anteriores de la Semana 1. Los 49ers lideran la serie de todos los tiempos 12-10, habiendo ganado el último encuentro 24-20 en 2019 en el Levi’s Stadium. Los Steelers tienen un récord de 3-2 en cinco juegos en Pittsburgh y han ganado los dos últimos partidos en casa contra los 49ers. Será la tercera vez que los 49ers y los Steelers se enfrenten en la Semana 1.

Hora y Canal Steelers vs 49ers

Sede: Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en Estados Unidos y México.

Pittsburgh Steelers vs San Francisco 49ers en VIVO

Purdy debe establecer una liberación rápida y McCaffrey debe encontrar huecos para correr contra una dura defensa. Los pases cortos son la clave, y los 49ers deben mover las cadenas. La línea debe proteger a Purdy contra TJ Watt y Alex Highsmith, quienes presionarán desde el exterior. Samuel y Aiyuk deben ejecutar jugadas creativas.

Hargrave y Armstead deben generar presión para evitar que Harris avance. No pueden permitir que Pickett se sienta cómodo. Aunque Bosa podría jugar, ha perdido mucho tiempo, lo que podría afectar su rendimiento. Fred Warner y Dre Greenlaw serán vitales para la defensa, presionando a los mariscales y evitando errores en las tacleadas. Su desempeño puede marcar una diferencia significativa en el enfrentamiento contra los Steelers.

Los 49ers cubrirán la diferencia si pueden establecer un juego terrestre sólido y mover las cadenas. Además, la defensa debe forzar a los Steelers a ser unidimensionales.

Por su parte, los Steelers tienen muchas incógnitas en la ofensiva, y deberán enfrentar a una de las mejores defensas de la NFL desde el comienzo de la temporada. Hasta hace poco, parecía que no tendrían que lidiar con Bosa, pero los 49ers lo firmaron con una extensión, eliminando efectivamente cualquier resistencia.

Los Steelers deben proteger a Pickett y enfrentar la amenaza de Bosa desde el exterior. Hargrave y Armstead crearán presión desde el interior, y hay tres cazamariscales peligrosos a los que prestar atención. También deben evitar que Warner y Greenlaw sean un problema y mover las cadenas de manera efectiva. Una forma efectiva de correr contra los 49ers es crear jugadas diseñadas en los bordes, ya que no permiten carreras hacia el centro.

La defensa debe presionar y golpear a Purdy, evitando que Samuel o Aiyuk se abran. La mejor manera de vencer a la ofensiva de San Francisco es forzarlos a situaciones largas de tercera oportunidad.

Los Steelers cubrirán la diferencia si pueden establecer un juego terrestre efectivo y proteger a Pickett. Además, deben detener el juego terrestre de San Francisco.

Predicción Steelers vs 49ers

Los 49ers son conocidos por comenzar lentamente, por lo que es posible que cometan errores que normalmente no cometerían en este juego. Los Steelers saldrán fuertes y jugarán duro contra los 49ers, lo que les permitirá cubrir la diferencia.

Predicción: Pittsburgh Steelers: +2.5 (-112)

