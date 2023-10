Houston Texans vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2023

NFL

Estamos aquí para seguir con al actividad de la Semana 4 de la NFL este domingo 1 de octubre. Nos dirigimos a la AFC para este acalorado enfrentamiento en el que los Pittsburgh Steelers (2-1) visitan a los Houston Texans (1-2).

Hora y Canal Texans vs Steelers

Sede: Estadio NRG, Houston, Texas, Estados Unidos

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en México. CBS en Estados Unidos.

Houston Texans vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Los Pittsburgh Steelers se encuentran con marca de 2-1 y liderando la AFC Norte después de victorias consecutivas sobre los Browns y los Raiders. Si bien ambos juegos se decidieron por menos de un touchdown, la defensa ha sido la fuerza impulsora de este equipo, al igual que en años anteriores. Los Steelers han ganado los últimos tres encuentros entre los dos equipos y duplicaron el promedio de anotaciones de Houston. Espere que continúen con su éxito en este.

Los Houston Texans consiguieron su primera victoria de la temporada la semana pasada al derrotar a los Jacksonville Jaguars 37-17 como visitantes. Fue una actuación espectacular para el joven equipo de Houston y parece que el mariscal de campo novato CJ Stroud está empezando a recuperarse. Tendrán un camino difícil por delante, pero parece que pueden tener la oportunidad de competir en su división por primera vez en años.

Predicción Texans vs Steelers

Esta es una diferencia ajustada de tres puntos, ya que es probable que este juego lo decida el equipo que pueda controlar el ritmo del juego. Si los Steelers pueden empujar la línea defensiva y finalmente tener éxito en su ataque terrestre, deberían poder cubrir la diferencia como ligeros favoritos. Sin embargo, con los Texans en casa, tienen las armas para convertir esto en un tiroteo y competir con los Steelers con su ofensiva. Para nuestra predicción, vayamos con los Texans para cubrir y el over para golpear mientras ambos equipos abren sus ofensivas.

Predicción: Houston Texans +3

