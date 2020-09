[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Sheffield vs Wolves 0-2 Jornada 1 Premier League 2020-2021

Los Wolves y Raúl Jiménez cumplieron con un gran arranque en la Premier League 2020-2021 al doblegar 0-2 al Sheffield United.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para los Wolves, dado que apenas corría el minuto 3 cuando Daniel Podence sirvió a Raúl Jiménez que con un espectacular remate puso el 0-1, pero eso no fue todo, 3 minutos después en un tiro de esquina apareció Roman Saiss para el 0-2, tras eso los Lobos bajaron un poco el ritmo, tenían la pelota aunque sin ir hacía adelante, fue al 24 cuando estuvieron cerca del tercero con disparo de Jiménez que pasó por arriba, el Sheffield buscó reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas al minuto 1 Enda Stevens falló una muy clara para el Sheffield, tres minutos después John Fleck sacó disparo que reventó el poste, los locales apretaban, pero los Wolves estaban bien parados, también tuvieron oportunidad de marcar el tercero, aunque ya no hubo más.

Así, los Wolves sumaron sus tres primeros puntos dejando al Sheffield en blanco. Los Lobos recibirán al Stoke City el jueves en la Copa de la Liga, mientras que el próximo lunes recibirán al Manchester City en la jornada 2 de la Liga Premier. Sheffield 0-2 Wolves.

