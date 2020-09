Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 2 NFL 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Las Vegas Raiders se enfrentarán a los New Orleans Saints en “Monday Night Football”, ya que la franquicia hace su primera aparición en Sin City en su nuevo hogar, Allegiant Stadium. Los Raiders ingresan a este juego buscando mejorar a 2-0 en la temporada joven luego de vencer a Carolina 34-30 el domingo pasado. Los dos equipos iban y venían durante la primera mitad antes de que Las Vegas construyera una ventaja de 12 puntos en el tercer cuarto solo para ver a los Panthers recuperarse. Pero los Raiders anotaron el touchdown de la ventaja con poco más de cuatro minutos para el final y se mantuvieron firmes para la reñida victoria.

Los Saints estaban detrás de Tampa Bay en el Superdome 7-0 después del primer cuarto de su tan esperado enfrentamiento con los Buccaneers liderados por Tom Brady. Pero Drew Brees y la ofensiva juntaron tres unidades de anotación consecutivas, ayudadas por una intercepción y un gol de campo bloqueado, para poner a New Orleans a una ventaja de 17-7 en el medio tiempo.

Se habló mucho de la primera de los dos enfrentamientos divisionales entre los futuros mariscales de campo del Salón de la Fama, pero fue la defensa de New Orleans la que jugó un papel protagonista en esta. Los Saints interceptaron a Brady dos veces, una de las cuales Janoris Jenkins devolvió 36 yardas para un touchdown para poner fin a la primera serie de Tampa Bay de la segunda mitad, y lo capturó tres veces. Además del gol de campo bloqueado, los equipos especiales también recuperaron un saque de salida amortiguado para completar un esfuerzo de equipo equilibrado.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la Semana 1 de la temporada 2016 en Nueva Orleans. En un juego que contó con casi 1,000 yardas de ofensiva, los Raiders lograron una victoria de 35-34 gracias a un touchdown y conversión de dos puntos con 47 segundos por jugar. Brees y Derek Carr fueron afilados en ese juego, combinando 742 yardas aéreas y cinco touchdowns (cuatro de Brees) con solo una pérdida de balón (un balón perdido de Brees).

Hora y Canal Raiders vs Saints

Inicio: lunes 21 de septiembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: ESPN / ABC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Saints -5.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Josh Jacobs contra la defensa terrestre de los Saints

Jacobs provocó la ofensiva de los Raiders en Carolina. Tuvo tres touchdowns terrestres en comparación con los siete que totalizó en 13 juegos como novato. Terminó con 93 yardas terrestres en 25 acarreos y agregó otras 46 yardas en cuatro recepciones en la victoria sobre los Panthers. Los números que recibieron excedieron todo lo que publicó en cualquier juego la temporada pasada.

Los Saints buscan continuar con su tacañería contra los oponentes que intentan correr el balón. New Orleans fue cuarto en la NFL la temporada pasada contra la carrera (91.3 ypg), y ningún corredor ha ganado más de 100 yardas por tierra contra los Saints desde la Semana 8 de la temporada 2017 (Jordan Howard, Bears). ¿Podrá Jacobs aprovechar su impresionante actuación de apertura de temporada y romper la formidable racha defensiva de New Orleans?

2. Línea ofensiva destrozada de los Raiders

Jacobs tendrá dificultades para lograr algo si la línea frente a él es tan limitada como parece que será. El tackle derecho titular Trent Brown dejó el juego de la semana pasada con una pantorrilla lesionada, no practicó nada esta semana y está catalogado como Dudoso el lunes por la noche. El guardia izquierdo Richie Incognito ha estado limitado en la práctica debido a un problema de Aquiles, pero se espera que juegue. El tackle suplente Sam Young sufrió una lesión en la ingle contra los Panthers y también figura como dudoso. El guardia de reserva John Simpson, una selección de cuarta ronda en el draft de este año, se ha visto limitado por una lesión en el hombro y figura como cuestionable en el informe de lesiones.

Queda por ver quién termina disponible el lunes por la noche, pero está bastante claro que este grupo no estará ni cerca de su fuerza completa, lo que no es un buen augurio para Jacobs o el mariscal de campo Derek Carr. New Orleans acosó a Tom Brady durante todo el partido del domingo pasado, lo capturó tres veces, lo eliminó dos veces y lo limitó a una actuación de 23 de 36 pases. Los Saints también limitaron a los Buccaneers a 3.3 yardas por acarreo con solo dos acarreos (en 26 intentos) de más de seis yardas.

3. Ataque de pase agotado de los Saints

Drew Brees lucía normal contra los Buccaneers. Completó solo 18 de 30 pases, una tasa de finalización del 60 por ciento. Esa fue solo la segunda vez desde 2017 que el pasador más preciso en la historia de la NFL (67.6 por ciento) registró una tasa de pases completos tan baja en un juego en el que jugó al menos tres cuartos completos. Igualó ese mismo porcentaje en una derrota en casa ante los New England Patriots en la Semana 2 de la temporada 2017. Además, las 160 yardas aéreas de Brees fueron la menor cantidad en un juego completo desde una derrota en Dallas en la semana 12 de la temporada 2018.

Para agravar las dificultades de Brees, su objetivo más productivo, Michael Thomas, sufrió un esguince de tobillo el domingo pasado. Los Bucs habían contenido a Thomas antes de que dejara el juego en el último cuarto, ya que el poseedor del récord de recepciones de una sola temporada (149) logró solo tres recepciones para 17 yardas. Esos fueron sus números más bajos desde que atrapó tres pases para 11 yardas en el quinto juego de los Saints de la temporada 2017.

Con mucho, el objetivo más productivo en el juego aéreo de New Orleans, Brees ahora debe recurrir a otra persona para que lo ayude a mover el balón por el aire. La pregunta es ¿en quién pueden confiar él y el entrenador en jefe Sean Payton? De los receptores abiertos que regresaron de 2019, Tre’Quan Smith terminó octavo en el equipo en recepciones (18), séptimo en yardas recibidas (234) y cuarto en recepciones de touchdown (cinco). El único otro receptor abierto actual en la lista de los Saints de la temporada pasada, Deonte Harris, atrapó solo seis pases para 24 yardas y no anotó. El nuevo Saint Emmanuel Sanders, compiló 66 recepciones para 869 yardas y cinco touchdowns jugando tanto para los Broncos (siete juegos) como para los 49ers (10) la temporada pasada. Sanders tuvo tres recepciones (en cinco objetivos) para 15 yardas en su debut en Nueva Orleans, aunque una de ellas fue buena para un touchdown de cinco yardas en el último cuarto.

Afortunadamente para Brees, tiene otras opciones a las que lanzar, incluido el ala cerrada Jared Cook. Tercero en el equipo en recepciones (43), segundo en yardas (705) y empatado en el liderato en recepciones de touchdown (nueve, con Thomas), Cook fue el receptor de pases más productivo de los Saints en la Semana 1, ganando 80 yardas en cinco agarra. El corredor Alvin Kamara (81 rec., 533 yardas, TD en 2019) sigue siendo un arma mortal fuera del backfield. Empató a Cook con cinco recepciones el domingo pasado, incluido un touchdown de 12 yardas para el primer puntaje de New Orleans de la temporada 2020. Además, el comodín de la ofensiva, Taysom Hill, podría ver más oportunidades. Publicó 19 recepciones para 234 yardas y seis touchdowns en el 2019, además de sus otras contribuciones. Todos estos jugadores deberán dar un paso al frente para compensar la ausencia de Thomas.

Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints en VIVO

Es realmente lamentable que el primer juego en casa de los Raiders en su nuevo hogar no incluya a los fanáticos en los asientos. Lo que debería haber servido como un momento de orgullo en la historia de Las Vegas será moderado. ¿La mera novedad de su estadio y ubicación reforzará al Plata y al Negro? Los Raiders necesitarán más que eso para vencer a un oponente que apunta al Trofeo Lombardi.

Predicción: Saints 31, Raiders 16