Los Ángeles Rams vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pretemporada NFL 2023

Este sábado 19 de agosto tendremos el juego entre Las Vegas Raiders y Los Angeles Rams correspondiente a la Semana 2 de la pretemporada de la NFL.

En la Semana 1 de la pretemporada, los Raiders dominaron a los 49ers, mientras que los Rams tuvieron dificultades. Entonces, ¿qué podemos anticipar de estos equipos esta semana?

Hora y Canal Los Ángeles Rams vs Las Vegas Raiders

Sede: SoFi Stadium, Inglewood, California, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm de México y Centroamérica. 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: NFL Network

Los Ángeles Rams vs Las Vegas Raiders en VIVO

Aunque Jimmy Garoppolo ha expresado su disposición a jugar un partido de pretemporada, aún no ha tenido participación en uno. No estamos seguros si este será su debut esta semana, pero incluso si no lo es, los Raiders todavía están en buenas manos. Además de las impresionantes estadísticas de Aidan O’Connell, los Raiders ejecutaron un plan de juego ofensivo centrado en las carreras. La semana pasada, los Raiders corrieron el balón 35 veces e intentaron 23 pases. Si continúan con ese enfoque, no estoy seguro de cómo los Rams, considerando sus dificultades de la semana pasada, podrán detener a los Raiders.

Sean McVay mencionó que Stetson Bennett ha realizado algunas jugadas realmente destacadas durante las prácticas conjuntas, aunque también ha cometido errores. McVay está enfatizando el desarrollo sobre los resultados en esta etapa inicial, y ¿quién puede culparlo? Para eso es la pretemporada. Cooper Kupp todavía está en proceso de recuperación de su lesión, por lo que no hay razón para que Stafford participe en un partido de pretemporada. La defensa de los Rams también es extremadamente joven, y estas valiosas repeticiones les servirán para prepararse para el éxito en el futuro.

En este momento, concentremos nuestra atención en las desventajas de este enfrentamiento de pretemporada. Podemos obtener muchas conclusiones de la Semana 1 de la pretemporada. Sabemos que los Raiders favorecieron el juego terrestre y que los Rams tuvieron problemas para detener la carrera. También sabemos que los Rams tuvieron el mismo tiempo de posesión que los Chargers, pero perdieron por 17 puntos. Finalmente, sabemos que los Rams cometieron nueve penalizaciones y acumularon más de 100 yardas.

No puedo confiar en que este equipo de los Rams resuelva estas cuestiones en el lapso de una semana. Mi expectativa es que los Raiders ganen este partido por un amplio margen.

Pick: Las Vegas Raiders -3.5.

Last modified: agosto 19, 2023

