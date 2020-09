UFC 253 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Costa en VIVO?

Los dos mejores pesos medianos del mundo se enfrentan en el evento principal del UFC 253 este sábado 26 de septiembre cuando Israel Adesanya defiende el campeonato de peso mediano contra el No. 2 Paulo Costa en Fight Island en el Flash Forum en Yas Island en Abu Dhabi.

El evento co-estelar contará con un resultado que tendrá un campeón de peso semipesado que no se llama Jon Jones o Daniel Cormier por primera vez desde 2011 cuando el No. 1 del ranking Dominick Reyes se enfrenta al No. 3 del ranking Jan Blachowicz por los 205 vacantes. campeonato de libra.

Adesanya-Costa es la primera pelea por el título de UFC con peleadores invictos desde que Rashad Evans enfrentó a Lyoto Machida por el título de peso semipesado en UFC 98.

La disputa entre Adesanya y Costa se calentó después de que el primero noqueara a Robert Whittaker para convertirse en el campeón indiscutible de UFC 243. Después del duelo, Adesanya desafió a Costa, que estaba entre la multitud, a entrar en el octágono. Desde entonces, los dos han intercambiado púas de un lado a otro, y ahora el puntaje se liquidará en UFC 253.

Adesanya compitió por última vez en UFC 248, derrotando a Yoel Romero por decisión unánime. La pelea molestó a los fanáticos porque Adesanya luchó una competencia más táctica de lo habitual para “The Last Style Bender”. Adesanya promete que las cosas serán diferentes el sábado.

“Es (Costa) tonto, camina hacia adelante y lanza tiros”, dijo Adesanya a ESPN en agosto. “Eso es lo que lo hace realmente emocionante, y eso es lo que estoy esperando. Estoy deseando ver a un gran ignorante inflado corriendo hacia mí, tratando de lanzar tiros mientras sigo moviéndome y clavándolo”.

Costa peleó solo una vez en 2019, pero fue en un asunto de acción total, venciendo a Romero por decisión unánime en UFC 241. Después del enfrentamiento con Adesanya en UFC 243, se reveló que Costa tuvo que someterse a una cirugía de bíceps, lo que obligó a Adesanya a enfrentar a Romero primero.

Jones dijo en agosto que dejaría la división que ha gobernado desde que venció a “Shogun” Rua en UFC 128 para ganar la correa de peso semipesado y ascender a peso pesado. Cuando Jones hizo el anuncio, UFC rápidamente hizo a Reyes y Blachowicz.

La última actuación de Reyes fue contra Jones, dándole una carrera por su dinero al perder por una estrecha decisión dividida en UFC 247 que algunos sintieron que debería haber seguido el camino de Reyes.

Después de perder ante el ex retador al título de las 205 libras Thiago Santos en febrero de 2019, Blachowicz se ha desgarrado, ganando tres seguidas y dos de esas victorias se obtuvieron por detención, incluido un nocaut en el primer asalto sobre Corey Anderson en su salida más reciente. en febrero.

Sobre el papel, UFC 253 es un evento imperdible con lo que deberían ser dos emocionantes peleas por el título.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 253?

Fecha: sábado 26 de septiembre

Primeras preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 5 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica.

UFC 253 se lleva a cabo el sábado 26 de septiembre por la noche. Las preliminares preliminares comienzan a las 6 p.m. ET, seguido de preliminares a las 8 p.m. ET y la cartelera principal de pago por evento a las 10 p.m. ET.

Cómo ver UFC 253: Adesanya vs Costa

En los Estados Unidos, las preliminares serán por UFC Fight Pass, a partir de las 7 p.m. ET, se transmitirá simultáneamente en UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + en inglés y español. Las preliminares continúan por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La tarjeta principal UFC 253 está disponible mediante pago por evento en ESPN +, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 253 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores pueden pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 253 y una suscripción anual a ESPN +, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la tarjeta principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pasar.

En México y Centroamérica se podrá ver por Fox Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

Probabilidad Adesanya vs Costa para UFC 253

Según Bet MGM, Adesanya se encuentra como favorito considerable en -176, lo que significa que tendría que apostar $176 para ganar $100. El retador entra en +145 donde se necesitaría una apuesta de $100 para ganar $ 145.

Cartelera UFC 253

Cartelera Principal

Israel Adesanya (c) vs Paulo Costa por el título de peso mediano de Adesanya

Dominick Reyes vs Jan Błachowicz por el título vacante de peso semipesado

Kai Kara-Francie vs Brandon Royval; Peso mosca

Ketlen Vieira vs Sijara Eubanks; Peso gallo femenino

Hakeem Dawodu vs Zubaira Tukhugov; Peso pluma

Cartelera preliminar

Brad Riddell vs Alex Da Silva; Ligero

Diego Sánchez vs Jake Matthews; Peso welter

Shane Young vs Ľudovít Klein; Peso pluma

William Knight vs Aleksa Camur; Peso semipesado

Juan Espino vs Jeff Hughes; Peso pesado

Khadis Ibragimov vs Danilo Marques; Peso semipesado

UFC 253 EN VIVO

Realmente esperamos una función muy interesante donde todos los ojos estarán puestos en las dos peleas estelares donde habrá títulos en disputa, pero el resto de la cartelera buscará no desentonar y habrá varios peleadores que no querrán desaprovechar esta oportunidad de ser vistos rumbos a combates más importantes.

