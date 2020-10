San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2020

Tweet on Twitter

“Sunday Night Football” presenta un enfrentamiento que probablemente lució mucho mejor en la pretemporada cuando los San Francisco 49ers reciben a los Philadelphia Eagles. Ambos equipos están extremadamente golpeados, y es solo la Semana 4 de la temporada de la NFL. Philly rodó en este enfrentamiento 33-10 en 2017 en un juego entre Carson Wentz y C.J. Beathard. Los Eagles, irónicamente, fueron el equipo de una derrota que venció al equipo sin victorias, que es lo opuesto a este juego.

Phildelphia (0-2-1) acaba de terminar la parte “fácil” de su calendario y no tiene una victoria de la que hablar. Las Águilas tenían el balón en cuarta y larga en el último minuto de la prórroga y podrían haber intentado un gol de campo largo o intentarlo, pero en cambio, patearon y jugaron para el empate. Wentz está jugando como un mariscal de campo de los 10 últimos, y la defensa simplemente no se detiene en este momento, incluso contra oponentes mediocres. Existe una posibilidad real de que, con una derrota el domingo y los próximos juegos contra los Steelers y Ravens, los Eagles comiencen la temporada 0-5-1.

San Francisco (2-1), mientras tanto, se alegra de estar fuera de Nueva York. Los Niners pasaron dos semanas seguidas en la costa este después de despachar a los Jets y Giants, pasando la semana intermedia en Virginia Occidental. Sin embargo, las victorias fueron costosas, ya que su lista de lesionados creció, pero el entrenador en jefe Kyle Shanahan pudo continuar con su éxito en la ofensiva con suplentes y terceros largueros. La defensa también recibió varios golpes por lesiones, pero eso puede no ser un gran problema en este juego.

Hora y Canal 49ers vs Eagles

Kickoff: domingo 4 de octubre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: 49ers -7

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

Este es el segundo viaje por carretera de la temporada de los Eagles, aunque es la primera vez que salen de la costa este. En la semana 1, fueron a Washington, DC, por lo que esta es su primera escapada prolongada. En la Semana 5, viajan a Pittsburgh, pero considerando que este equipo no ha ganado, no pueden darse el lujo de pasar por alto a nadie. Como se mencionó anteriormente, los Niners están en casa por primera vez en un par de semanas. Es el comienzo de tres partidos seguidos en San Francisco, con los Dolphins a continuación, por lo que la concentración tampoco será un problema aquí.

2. Los heridos andantes

Las listas de lesiones de ambos equipos se leen como un recibo de CVS. Comenzaremos con el equipo visitante, que perdió al liniero ofensivo Brandon Brooks antes de la temporada. Junto a él en el banquillo se encuentran el también liniero ofensivo Andre Dillard e Isaac Seumalo. Los receptores de pases Dallas Goedert, Jalen Reagor y Alshon Jeffery están fuera, y DeSean Jackson tampoco está al 100 por ciento. Esto deja a Wentz con gente como John Hightower, Greg Ward y Quez Watkins como sus receptores abiertos. Zach Ertz estaría salpicado de una tonelada de objetivos, pero los Niners pueden doblarlo en todo el campo. Desafortunadamente, esto es más de lo mismo para Wentz, quien la temporada pasada se convirtió en el primer mariscal de campo en pasar para 4,000 yardas sin ningún receptor abierto acarreando al menos 500 yardas. En defensa, Filadelfia no cuenta con Vinny Curry al frente y Avonte Maddox fuera de banda.

Al equipo local le encantaría tener tan pocas lesiones en defensa. Nick Bosa, Dee Ford, Richard Sherman, Julian Taylor y Solomon Thomas no están disponibles con Ahkello Witherspoon, Emmanuel Moseley y Dre Greenlaw son cuestionables en cuanto a si estarán disponibles. La ofensiva puede recibir algo de ayuda, aunque Raheem Mostert, George Kittle, Jimmy Garoppolo, Deebo Samuel y Jordan Reed están todos fuera o no al 100 por ciento. Incluso con todas las lesiones, aún acumularon 36 puntos y más de 400 yardas de ofensiva en la victoria sobre los Giants.

3. Carson Wentz

Elija una categoría y Wentz está en la parte inferior o cerca de ella. Su tasa de pases completos del 59.8 por ciento puede haber sido buena en años anteriores, pero se ubica en el puesto 28 entre los titulares calificados. Y tiene seis intercepciones, el máximo de la liga, y ha sido capturado 11 veces (empatado en el cuarto peor lugar). Su QBR ocupa el puesto 31 en 35.5, mientras que su índice de pasador ocupa el puesto 33 en 63.9. Según Pro Football Focus, tiene la peor calificación de la liga con el bolsillo limpio. Wentz está paralizado por un grupo pobre de jugadores de posición de habilidad que no pueden mantenerse saludables o son demasiado jóvenes. También tiene un entrenador que está llamando demasiadas jugadas de pase, 144 a 67 acarreos, y eso es inaceptable cuando tienes a Miles Sanders. Sanders no pudo eclipsar la marca de las 100 yardas terrestres porque su entrenador no se comprometió con la carrera. San Fran está realmente golpeado, y los Eagles tienen que correr el balón para mantenerlos honestos. Veremos si Wentz puede salir de su mala racha el domingo.

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles en VIVO

Los Eagles no lograron ganar en dos de sus partidos más fáciles y ahora comienzan una racha en la que se enfrentan a los Niners, Steelers y Ravens. La defensiva lució bien a veces la semana pasada, pero eso fue contra una mala línea ofensiva y un mariscal de campo novato. Nick Mullens ha manejado el sistema de Shanahan lo suficientemente bien cuando ha tenido la oportunidad. El cuerpo técnico es el que marca la diferencia para estos dos equipos que llegan cojeando al domingo. Dame el equipo local.

Predicción: 49ers 24, Eagles 13