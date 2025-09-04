Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora y Canal Semana 1 NFL 2025

NFL

¡PHILADELPHIA VENCE A DALLAS EN EL KICKOFF!



En el duelo de apertura de la temporada 2025 de la NFL, los Dallas Cowboys apretaron mucho más de lo esperado a Philadelphia, pero al final, el Campeón gana su primer duelo de la campaña. #NFLKickoff pic.twitter.com/UQdYdcYLKl — Fulbox (@fulboxOficial) September 5, 2025

La temporada 2025 de la NFL comienza este jueves 4 de septiembre con un enfrentamiento que ningún aficionado querrá perderse: los Philadelphia Eagles, campeones del Super Bowl LIX, recibirán a los Dallas Cowboys en el Lincoln Financial Field. Este partido marca el inicio de la campaña y el izado del estandarte de campeón, un momento histórico que eleva la intensidad del clásico de la NFC Este.

Cómo llegan los Philadelphia Eagles

Philadelphia finalizó la pretemporada con un triunfo 19-17 sobre los New York Jets, mostrando solidez en ambos lados del balón. Jalen Hurts, mariscal de campo estrella, lidera una ofensiva explosiva con A.J. Brown y Saquon Barkley como principales armas. Los Eagles mantienen su jugada insignia, el tush push, y buscan repetir la hazaña del Super Bowl 2025, combinando potencia terrestre y precisión aérea.

Dallas Cowboys: ¿listos para sorprender?

Dallas quiere iniciar la temporada con fuerza tras vencer 31-13 a los Atlanta Falcons en la pretemporada. Dak Prescott regresa en plena forma y lidera a un equipo que contará con CeeDee Lamb y George Pickens. Los Cowboys buscarán demostrar que pueden competir al máximo nivel y sorprender a los campeones defensores en un duelo lleno de rivalidad histórica.

Cuándo y dónde ver Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

El kickoff será a las 18:20 horas (CDMX), con transmisión en Fox Sports México y cobertura completa vía DAZN. Fuera de Estados Unidos, los aficionados podrán seguir toda la acción mediante NFL Game Pass, incluyendo juegos de temporada regular, playoffs y Super Bowl.

Pronóstico y expectativas

El duelo Eagles vs Cowboys 2025 promete emociones, intensidad y grandes jugadas desde la primera semana. Con Philadelphia defendiendo su título y Dallas buscando imponer su nivel, este partido será un verdadero espectáculo de la NFL y marcará el ritmo de la temporada 2025 desde el arranque.

