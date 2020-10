Tweet on Twitter

Share on Facebook

Foto: @HablaDeportes

Con una brillante actuación de Jimmy Butler, Miami Heat demostró que puede competir ante Los Ángeles Lakers logrando vencerlos 115-104 en el Juego 3 de las Finales de la NBA 2020.

El primer cuarto arrancó de gran manera con triunfo parcial del Miami Heat 26-23, las cosas no cambiaron para el segundo cuarto ya que al medio tiempo el Heat ampliaba la ventaja 59-54. Para el tercer cuarto Miami Heat seguía dominando ante unos Lakers que lograban recortar grandes desventajas, pero no podían remontar. Llegamos al último cuarto con triunfo parcial de Miami 86-80, Los Ángeles Lakers metieron a LeBron James y Anthony Davis, pero no pudieron ante la magistral actuación de Butler que perfiló otro triunfo de Miami Heat que ganó los cuatro cuartos.

Así, Miami Heat, con 40 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes de Jimmy Butler, ganó su primer juego de estas finales, pero los Los Ángeles Lakers mantienen la ventaja dos triunfos a uno y volverán a verse las caras el martes donde el Heat buscará igualar la serie y los Lakers intentarán prácticamente sellar el título. Heat 115-104 Lakers.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Score Miami Heat vs Los Ángeles Lakers 115-104 Juego 3 Final NBA 2020