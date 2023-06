Miami Heat vs Denver Nuggets EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Juego 4 Finales NBA 2023

Baloncesto

Las Finales de la NBA continúan el viernes por la noche cuando el Miami Heat recibe a los Denver Nuggets en el Juego 4. Los Nuggets, arriba 2-1 en la serie, lograron una victoria en el Juego 3 detrás de dos triples-dobles históricos de Nikola Jokic y Jamal Murray. Fue la primera vez en la historia de las Finales de la NBA que dos compañeros de equipo registraron triples-dobles de 30 puntos, lo que habla de cuán dominante fue Denver el miércoles por la noche.

En un juego en el que los Nuggets tuvieron problemas para conectar los triples, no importó cuando el Heat tuvo aún más dificultades para derribar tiros de larga distancia, con un bajo 31,4 %. Jimmy Butler y Bam Adebayo se combinaron para 50 puntos, pero no fue suficiente para superar lo que finalmente fue una ventaja de 21 puntos de Denver. Con los Nuggets robándoles la ventaja de jugar en casa a Miami, Denver está en una excelente posición para subir 3-1 en esta serie y potencialmente liquidar todo en el Juego 5.

Hora y Canal Heat vs Nuggets

Sede: Kaseya Center, Miami, Florida, Estados Unidos

Hora: 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos. 6:30 pm en México.

Canal: ABC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Miami Heat vs Denver Nuggets en VIVO

Jokic y Murray atrajeron toda la atención de la victoria del Juego 3, y con razón, pero una parte importante del tope debe ser para el novato Christian Braun, quien aportó 15 puntos desde el banquillo para los Nuggets. Con Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell-Pope y Bruce Brown combinándose para solo 13 puntos, la producción de Braun ciertamente fue necesaria para ayudar a las actuaciones sobresalientes de Murray y Jokic. Su esfuerzo e intensidad en la defensa no han pasado desapercibidos en esta serie, y en el Juego 3 su ofensiva es lo que ayudó a Denver a lograr una victoria fundamental. Es posible que no vuelva a presentar esos números eficientes en esta serie, ya que acertó 7 de 8 desde la cancha, pero ciertamente es una opción en la que el entrenador Michael Malone puede confiar si sus jugadores regulares tienen problemas nuevamente.

El Juego 3 mostró cuánto Miami extraña a Tyler Herro. Butler y Adebayo hicieron todo lo que pudieron para tratar de poner a Miami en una posición para ganar este juego, pero cuando tus otros tres titulares se combinan para disparar 5 de 22 desde la cancha, no vas a ganar muchos juegos. La última actualización sobre la lesión de Herro sugiere que no estará listo para el Juego 4, lo que significa que el Heat necesitará que Gabe Vincent, Caleb Martin, Max Strus y Duncan Robinson den un paso adelante si tienen alguna posibilidad de empatar esta serie. La única victoria que obtuvo Miami en esta serie se debió principalmente a su dura defensa sobre Jokic, pero no pueden confiar en tratar de cerrar al dos veces MVP de manera consistente. En algún momento, el Heat necesita anotar constantemente para volver a esta serie.

Predicción Heat vs Nuggets

Los Nuggets demostraron ser el equipo más profundo en la victoria del Juego 3, lo que no debería sorprender a nadie. La actuación de Braun fue una agradable sorpresa, y aunque no preveo otro juego como ese de él nuevamente, demostró que Denver tiene cuerpos cuando los sospechosos habituales no están rindiendo a un alto nivel. Por esa razón, elijo a Denver para obtener una victoria en el Juego 4.

Pronóstico: Nuggets -3.5

