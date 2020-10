Green Bay Packers vs Atlanta Falcons EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2020

Tweet on Twitter

Los Green Bay Packers recibirán a los Atlanta Falcons en “Monday Night Football” en un enfrentamiento de equipos que se dirigen en direcciones completamente diferentes. Ambos ingresaron a la temporada 2020 de la NFL con grandes esperanzas, pero solo tres semanas después de sus respectivas campañas, los Packers están invictos y los Falcons no han ganado. Sin embargo, un enfrentamiento entre dos de las ofensivas más potentes de la liga debería ser un enfrentamiento intrigante.

Las primeras tres semanas de la temporada han sido brutales para los Falcons, aparentemente mordidos por serpientes, que cayeron a 0-3 con la derrota de la semana pasada por 30-26 ante los Bears. Después del impactante colapso de la Semana 2 contra los Cowboys, los Falcons ahora tienen la desafortunada distinción de ser el primer equipo en la historia de la NFL en desperdiciar una ventaja de 15 puntos o más en el último cuarto en juegos consecutivos. Las últimas dos semanas también han evocado recuerdos dolorosos del colosal colapso de los Falcons contra los Patriots en el Super Bowl LI.

Una serie de lesiones y una defensiva con problemas han jugado un papel importante en la desaparición de Atlanta a principios de temporada. Si hay un rayo de luz, quedan muchos juegos en el calendario para posiblemente el equipo 0-3 más peligroso de la liga. Pero si el entrenador en jefe Dan Quinn tiene alguna esperanza de salir del asiento caliente, ahora es el momento de revertir la maldición. Una victoria inesperada en la carretera contra los Packers al rojo vivo podría ser la solución.

Los Packers tienen un récord de 3-0 en la temporada joven luego de la victoria como visitantes 37-30 de la semana pasada contra los Saints. También hicieron historia en la NFL la semana pasada, pero por todas las razones correctas, convirtiéndose en el primer equipo en anotar 35 o más puntos en cada uno de sus primeros tres juegos sin cometer una sola pérdida. La ofensiva de Matt LeFleur claramente está haciendo todo lo posible, con un promedio de 6.9 yardas por jugada y 40.7 puntos por juego, el mejor de la NFL. Sin embargo, hay mucho margen de mejora en la defensa, donde Green Bay está cediendo 6.6 yardas por jugada, la peor de la NFL. Eso debería dar lugar a una dinámica interesante, ya que los Packers buscan mantener intacto su récord perfecto contra los malvados Falcons y su poderosa ofensiva el lunes por la noche.

Hora y Canal Packers vs Falcons

Inicio: lunes 5 de octubre a las 5:50 p.m PT / 8:50 p.m. ET en Estados Unidos. 7:50 p.m ET en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Packers -7

Tres cosas a tener en cuenta

1. Juego aéreo de Green Bay

A pesar de las lesiones a lo largo de la línea ofensiva y en el cuerpo de receptores, Aaron Rodgers ha logrado facilitar el trabajo de las tres defensas a las que se ha enfrentado en lo que va de temporada, completando el 67 por ciento de sus pases para 887 yardas con nueve touchdowns y cero intercepciones. El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL también tendrá la tarea de entrar en el enfrentamiento del lunes por la noche con un poco de personal en el departamento de reparto de apoyo.

Después de registrar los mejores números de su carrera contra New Orleans, el receptor abierto Allen Lazard se convirtió en el último receptor de pases de Green Bay en ser víctima del virus de las lesiones. La esperanza ahora es que el receptor abierto estrella Davante Adams pueda regresar esta semana después de quedarse fuera de la Semana 3 con una lesión en el tendón de la corva. Adams practicó de forma limitada esta semana, lo cual es prometedor, pero también afirmó que necesitaría estar al 100 por ciento para salir al campo el lunes por la noche.

Si Adams regresa, Aaron Rodgers no debería tener problemas para dividir una secundaria de Atlanta agotada. Los Falcons han sido terriblemente malos contra el pase durante las primeras tres semanas, permitiendo 350.3 yardas por juego (31 en la NFL), nueve touchdowns (empatados en la mayor cantidad de la liga) y 15 jugadas de pase de 20 yardas o más (empatadas para el 31).

Si Adams no puede jugar, Rodgers se verá obligado a apoyarse en un equipo esquelético de receptores abiertos, liderados por la amenaza profunda inconsistente Márquez Valdés-Scantling y Darrius Shepherd. Un comité de alas cerradas, compuesto por Robert Tonyan, Jace Sternberger, Mercedes Lewis y Josiah Deguara, tendrá que dar un paso al frente para ayudar a llenar el vacío, junto con los corredores Aaron Jones y Jamaal Williams fuera del backfield. Pero Rodgers debería encontrar una manera de mantener a flote el ataque aéreo de Green Bay contra la destartalada defensiva de Atlanta el lunes por la noche.

2. Juego aéreo de Atlanta

Las deficiencias de los Falcons en lo que va de temporada han sido bien documentadas. Sin embargo, el mariscal de campo Matt Ryan ha mantenido el alto nivel que nos hemos acostumbrado a ver del ex Jugador Más Valioso. A lo largo de tres juegos, Ryan ocupa el tercer lugar en la NFL con 961 yardas aéreas para ir junto con siete touchdowns y dos intercepciones. Pero al igual que Rodgers, los principales objetivos de Ryan están cayendo como moscas.

La buena noticia es que Julio Jones regresó a la práctica esta semana después de perderse el juego de la semana pasada contra los Bears por una lesión en el tendón de la corva. La mala noticia es que el receptor abierto de élite no llegó a declararse 100 por ciento saludable. Para empeorar las cosas, Calvin Ridley, quien ocupa el segundo lugar en la NFL con 349 yardas recibidas y está empatado en el liderato de la liga con cuatro recepciones de touchdown, también es cuestionable para el lunes por la noche con lesiones en el tobillo / pantorrilla. Y no se ha determinado si Russell Gage, el receptor número 3 de los Falcons, ha aprobado el protocolo de conmoción cerebral. El ala cerrada Hayden Hurst (9 rec, 111 yardas, 2 TD) es el cuarto receptor líder de Atlanta y la única opción superior para Ryan que actualmente no está sufriendo una lesión.

Los Packers han permitido el tercer índice de pasador más alto (113.4) en la NFL a lo largo de tres juegos y se ubican cerca del final de la liga en yardas permitidas por intento (8.4) y pases de touchdown permitidos (7). Es un enfrentamiento favorable, pero Ryan necesitará tener sus mejores armas en el campo (y razonablemente saludable) para aprovechar al máximo la defensa de pase sospechoso de Green Bay el lunes por la noche.

3. El juego terrestre

Con lesiones que amenazan con obstaculizar estos dos ataques aéreos de alto poder el lunes por la noche, los Packers y los Falcons pueden necesitar apoyarse más en el juego terrestre para ayudar a llevar a cabo sus respectivas ofensas. También hay razones para creer que ambos equipos pueden tener éxito en ese sentido.

El ataque terrestre de los Falcons, que ocupa el puesto 18 en el ranking, no ha sido nada del otro mundo en lo que va de la temporada, con un promedio de 109.7 yardas por juego. Pero Atlanta viene de su mejor actuación en el suelo hasta la fecha, corriendo para 144 yardas y un par de touchdowns contra Chicago. Todd Gurley mostró destellos de su antiguo yo con 80 yardas y una anotación en solo 14 acarreos, mientras que el corredor Brian Hill agregó 58 yardas y un touchdown en nueve acarreos. Es una señal alentadora de cara al enfrentamiento favorable del lunes por la noche contra una defensa terrestre de Green Bay que no contará con el tackleador principal Christian Kirksey (hombro). Una defensiva que ya estaba cediendo unas generosas 5.5 yardas por acarreo con Kirksey en la alineación.

Los Packers actualmente cuentan con el ataque terrestre número 2 en la NFL, con un promedio de 171.7 yardas por juego. El corredor Aaron Jones encabeza el asalto terrestre de Green Bay. Ocupa el segundo lugar en la NFL con 303 yardas terrestres (6.1 ypc) y está empatado en el liderato de la liga con cuatro touchdowns en el suelo. Mientras tanto, Jamaal Williams ha acumulado 98 yardas en 21 acarreos.

El backfield de Green Bay se emparejará contra una defensiva terrestre de los Falcons que ha estado en la mitad del camino en lo que va de la temporada, permitiendo 113.0 yardas terrestres por juego. Atlanta también ha permitido cinco touchdowns terrestres en tres juegos. Incluso con la máquina de tacleadas Deion Jones deambulando por el medio, será una tarea difícil para los siete delanteros de Atlanta destrozados frenar el potente juego terrestre de Green Bay el lunes por la noche.

Green Bay Packers vs Atlanta Falcons en VIVO

Los Falcons deberían tener 2-1 en este momento y un peligroso ataque aéreo de Atlanta es más que capaz de acumular yardas y poner puntos en el marcador contra una defensiva sospechosa de Green Bay. Pero con Julio Jones, Calvin Ridley y Russell Gage todas lesionadas, Matt Ryan puede no tener la potencia de fuego que necesita para llevar el juego aéreo de Atlanta a niveles explosivos el lunes por la noche. Incluso si Ryan consigue que el juego aéreo funcione a toda máquina, junto con la ayuda de Todd Gurley y el juego terrestre, ¿será suficiente para mantener el ritmo de una ofensiva de Green Bay que promedia 460 yardas y 40.7 puntos por juego, la mejor marca de la NFL? Si las últimas dos semanas son una indicación, la respuesta es no.

Aaron Rodgers también puede tener que conformarse con un cuerpo de receptores algo mermado si el objetivo principal, Davante Adams, no puede ir el lunes por la noche. Pero incluso si Adams se queda fuera de este, Rodgers no debería tener demasiados problemas para explotar una secundaria de Atlanta delgada como el papel. Los Packers también tienen a Aaron Jones y un ataque terrestre de élite en el que apoyarse. Eso resultará demasiado para una defensiva de Atlanta plagada de lesiones que ha permitido la mayor cantidad de puntos en la NFL (36 puntos por partido).

Predicción: Packers 38, Falcons 24