Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2020

Andy Reid y los Kansas City Chiefs han dominado la AFC Oeste desde que llegó el entrenador en jefe en 2013. Con un récord de 10-2 en ese lapso, los Chiefs han vencido a Las Vegas Raiders mejor que cualquier otro equipo, y obtendrán otra oportunidad de hacerlo de nuevo cuando los equipos se enfrenten el domingo.

Los Chiefs (4-0) han ganado los cuatro juegos que Patrick Mahomes ha comenzado contra los Raiders y han ganado 10 de sus últimos 11 contra el equipo en general. Tres de esas cuatro victorias de Mahomes han sido por más de dos dígitos, y Kansas City está promediando 35.8 puntos en esos duelos.

Mahomes y compañía también han estado haciendo clic durante toda la temporada. Gracias a un juego casi libre de pérdidas de balón, solo dos balones sueltos y ninguna selección, los Chiefs han logrado victorias contra equipos que tuvieron un total combinado de siete apariciones en los playoffs en las últimas dos temporadas. Necesitaban una remontada y tiempo extra para derrocar a los Chargers, pero perdieron ante los Texans, Ravens y Patriots durante ocho minutos y 21 segundos combinados. Solo dominio absoluto.

Los Raiders (2-2), mientras tanto, entraron a la temporada con aspiraciones a los playoffs y están en camino de competir. Han sido increíblemente consistentes en la ofensiva, con un total de entre 372 y 383 yardas por juego, pero parece que no pueden detenerse mucho en defensa. Y los Chiefs serán una tarea mucho más alta (y rápida) que sus oponentes de la Semana 2 y 3 en Nueva Orleans y Nueva Inglaterra.

¿Pueden los Chiefs mantenerse en la cima de la NFL, y hay mucho que los Raiders puedan hacer para frenarlos? Hay mucho que tener en cuenta en este enfrentamiento del domingo por la tarde.

Hora y Canal Chiefs vs Raiders

Kickoff: domingo 11 de octubre a las 10 a.m PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Chiefs -12

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Hay algo que puedan hacer los Raiders para presionar?

Esta sección puede sonar familiar si lees el avance de Patriots-Chiefs de la semana pasada, pero eso es porque no hay nada más importante para un equipo que juega contra los Chiefs. Sin presionar a Patrick Mahomes, tendrá mucho tiempo para encontrar un receptor, pero si trae la casa, los receptores de Mahomes son lo suficientemente rápidos como para abrirse en cobertura de hombres. Los Raiders necesitan encontrar una manera de presionar al QB con solo cuatro defensores.

El problema es que los Raiders no han tenido mucho éxito en esta categoría desde que intercambiaron a Khalil Mack. Se ubican en el puesto 30 en tasa de capturas ajustada (3.6 por ciento) esta temporada después de terminar en el puesto 27 en 2019 (6.1 por ciento). Maxx Crosby ha sido excelente con 3.0 capturas, pero la ex selección general No. 4 Clelin Ferrell ha estado absolutamente en silencio sin capturas ni TFL. Nadie más en el equipo tiene ni siquiera una captura completa.

Si los Raiders no pueden ejercer presión, puede ser más de lo mismo para una secundaria destartalada. Están permitiendo 7.7 yardas por intento (22 en la NFL), y solo cuatro equipos han interceptado menos de sus dos pases. No es probable que Las Vegas se convierta en los 49ers de 2019 de la noche a la mañana, pero es difícil imaginarlos ganando sin la mejor actuación de la temporada en esta categoría.

2. ¿Es este el momento de brillar de Clyde Edwards-Helaire?

El novato de LSU irrumpió en escena en la Semana 1 con 138 yardas terrestres contra los Texans, pero ha estado relativamente tranquilo desde entonces. Los Chiefs todavía le han dado de comer el balón (46 acarreos), pero no ha tenido la misma eficiencia (3,6 ypc). Edwards-Helaire se ha utilizado más como receptor (14 recepciones para 129 yardas), pero hay más potencial del que ha mostrado últimamente en el suelo.

Gran parte de su producción (175 de 304 yardas) se ha producido después del contacto, pero no ha podido capitalizar las jugadas largas. A pesar de su velocidad, la carrera más larga de Edwards-Helaire ha sido de 27 yardas. Los Chiefs lo han usado más en carreras internas (41 por ciento) que otros corredores de alto nivel, lo que puede estar empantanando sus números. Teniendo en cuenta que el apoyador de los Raiders, Nick Kwiatkoski, ha estado limitado por una lesión en el pectoral, sería bueno ver a Edwards-Helaire utilizado en más carreras externas.

Los equipos han castigado absolutamente a los Raiders en el suelo esta temporada, ya que sus 5.0 yardas por acarreo permitieron el puesto 28 en la NFL. Eso es un cambio masivo con respecto al año pasado cuando en realidad fue una fortaleza (3.9 por ciento, quinto). Especialmente si los Chiefs suben temprano, como se esperaba, esta podría ser la oportunidad de Edwards-Helaire para obtener grandes números.

3. ¿Cómo cambiará el regreso de Henry Ruggs III la ofensiva de los Raiders?

Derek Carr ha tenido una temporada excelente (en un año de contrato, debo agregar) jugando sin errores. A pesar de un cuerpo de receptores agotado, está completando un 73.6 por ciento de sus pases, el mejor de su carrera, e impresionantemente tiene ocho touchdowns sin intercepciones.

Carr nunca ha sido un artista de deep ball, pero ha podido tener éxito en parte jugando a lo seguro. Es apenas 29 en la liga con 6.6 yardas aéreas por intento, con un 57.7 por ciento de sus objetivos para su ala cerrada (Darren Waller), un receptor de ranura (Hunter Renfrow) y un corredor (Josh Jacobs). Pero la selección de primera ronda Henry Ruggs III está programada para regresar después de perderse las últimas dos semanas por problemas de rodilla e isquiotibiales, lo que podría abrir completamente la ofensiva de Las Vegas.

Con disculpas a Tyrell Williams, Carr nunca antes había tenido un receptor veloz como Ruggs. Ruggs ni siquiera pasó la primera mitad de su debut antes de lastimarse, pero Las Vegas acudió a él temprano y con frecuencia, utilizando su velocidad como pudieron, ya sea en pases profundos o fuera del backfield. Espere ver una ofensiva más agresiva con Ruggs de regreso, especialmente si se retrasan temprano.

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders en VIVO

Los Raiders parecían contendientes de postemporada después de derrotar a los Saints en el primer juego en el Allegiant Stadium, pero han dado un paso atrás en las últimas dos semanas luego de decepcionantes derrotas. No los elimines de la imagen de los playoffs todavía, pero este no es el juego (o el lugar) para esperar otra gran sorpresa. Con una defensa que ocupa el puesto 21 en yardas permitidas por juego y está cediendo 30 puntos por partido, es posible que los Raiders no puedan contener a Patrick Mahomes por mucho tiempo.

Predicción: Chiefs 38, Raiders 20