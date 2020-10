Teófimo López vs Vasily Lomachenko EN VIVO en Space, ESPN y Box Azteca México, Honduras, Estados Unidos

Vasiliy Lomachenko y Teofimo López tienen la oportunidad de demostrar quién es el peso ligero No. 1 el sábado cuando dos peleadores en etapas contrastantes de sus carreras se enfrentan en Las Vegas.

El tan esperado duelo de unificación se llevará a cabo dentro del MGM Grand’s Bubble de Top Rank, un evento principal apetitoso en el que los dos protagonistas principales tienen un punto que demostrar.

Hora y Canal López vs Lomachenko

Sede: MGM Grand’s Bubble, Las Vegas, Nevada

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México. 8:00 pm de Honduras.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Box Azteca en México. Space en Latinoamérica.

Teófimo López vs Vasily Lomachenko en VIVO

Lomachenko tiene un pedigrí que se remonta a una brillante carrera amateur que incluyó dos medallas de oro olímpicas hasta ganar títulos mundiales en tres divisiones diferentes en las filas pagadas.

Sin embargo, el ucraniano, que es considerado no solo el mejor en el peso sino también uno de los principales contendientes para ser reconocido como el rey libra por libra, está poniendo en juego algo más que los cinturones de la AMB y la OMB.

Su reputación está en juego contra un luchador, y un padre, que no ha tenido reparos en dejar en claro sus intenciones durante un tiempo, mucho antes de que el joven López se convirtiera en campeón al arrebatar brutalmente el título de la FIB a Richard Commey en dos rondas en diciembre pasado. .

Teófimo López ha estado convencido desde hace mucho tiempo de que su hijo tiene el poder y la precisión para exponer al alabado Lomachenko, y no le importó decirle tanto cuando estaban en el mismo lobby del hotel en diciembre de 2018.

Ese encuentro desató una rivalidad que se ha mantenido a fuego lento desde entonces. El sábado, el fuego se subirá hasta el punto de ebullición. La charla basura ha irritado a Lomachenko, y ahora el joven López tiene que respaldarlo.

El invicto de 23 años tiene la edad de su lado y se siente más cómodo en el límite, un bateador de mano dura que hasta ahora ha respaldado su confianza y la de su padre con 15 victorias consecutivas.

Aún así, esto es diferente: este es Lomachenko, un boxeador sumamente hábil que ha necesitado moverse a través de las divisiones para encontrar desafíos más grandes, en todos los sentidos. Normalmente ha superado esas pruebas con gran éxito.

Sin embargo, ¿es esto un paso demasiado lejos? ¿Puede, como su papá siempre ha creído, ser López quien resuelva “The Matrix” dentro del ring? Afortunadamente, los fanáticos del boxeo no tienen que esperar mucho más para descubrirlo.

Historia reciente

Como ya se mencionó, López fue despiadado contra Commey para reclamar la correa de la FIB, entregando al campeón destronado la primera pérdida por detención de su carrera profesional.

Eso siguió a victorias dentro de la distancia sobre Diego Magdaleno y Edis Tatli a principios de año, aunque Masayoshi Nakatani pasó 12 rondas en julio de 2019 antes de ser derrotado cómodamente en las tarjetas.

A diferencia de su próximo oponente, la salida anterior de Lomachenko lo vio requerir las tarjetas de puntuación para triunfar contra Luke Campbell en agosto de 2019.Una caída en el undécimo ayudó a llevar a una cómoda victoria por puntos, aunque los márgenes finales no hicieron justicia a los valientes esfuerzos del inglés. .

El compatriota de Campbell Anthony Crolla había sido aplastado cuatro meses antes, mientras que el impresionante CV de Lomachenko incluye victorias sobre José Pedraza y Jorge Linares en peso ligero.

Esto dicen los peleadores

Lopez para Stats Perform News: “Espero que se lastime, gravemente, con la explosividad que traigo a la mesa. Sabía que yo era el perdedor al entrar en esto. Escuchen, no me motiva de manera diferente, no es así cambiar algo, ¿sabes a qué me refiero? Eso es realmente a lo que se trata. Sabía que iba a ser el más débil al entrar en esta pelea “.

Lomachenko sobre la charla previa a la pelea de su oponente: “Para mí, son solo palabras. El sábado, ya veremos”.

El promotor Bob Arum sobre Lomachenko: “No quiere una pelea fácil o ganar una decisión, quiere ganar destruyendo a su oponente. Floyd Mayweather fue un gran luchador defensivo. Pero a diferencia de Mayweather, Loma siempre está buscando una manera de destruir a sus oponentes. Eso es lo que lo convierte en un luchador amigable para los fanáticos “.