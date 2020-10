[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Napoli vs Atalanta 4-1 Jornada 4 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

El Napoli dio un golpe de autoridad logrando una grandísima victoria 4-1 sobre el Atalanta en la jornada 4 de la Serie A 2020-2021.

Desde el arranque del partido el Napoli salió con todo, era mucho mejor que un Atalanta que parecía apostar a defenderse bien esperando algún contragolpe, pero eso les costó caro cuando al 23 apareció el Chucky Lozano empujando la pelota la fondo de las redes para el 1-0, apenas 4 minutos después Dries Mertens tocó para que Lozano apareciera con disparo desde los linderos del área poniendo el 2-0, la visita no reaccionaba y al 30 recibió el 3-0 con anotación de Matteo Politano, al 43 siguió la fiesta napolitana cuando Victor Osimhen puso el 4-0. Para el segundo tiempo no había mucho que contar, Napoli tenía el triunfo en la bolsa y sobrellevaba las acciones ante un Atalanta que intentaba atacar de manera muy tímida, al 69 Sam Lammers descontó por La Dea, pero ya no hubo más.

Con esta victoria elarribó a 8 puntos quedando en el tercer puesto justo por debajo delque tiene 9 unidades en la Serie A . Gli Azzurri volverá a la actividad el próximo jueves recibiendo al AZ Alkmaar en su debut en la Europa League.

