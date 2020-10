Peñarol vs Athletico Paranaense EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este martes 20 de octubre siguiendo con la última jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2020, cuando el Peñarol busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita aspirar a la clasificación, pero tendrán que recibir al Athletico Paranaense que querrá amarrar el liderato en su visita al Campeón del Siglo.

Hora y Canal Peñarol vs Athletico Paranaense

Sede: Estadio Campeón del Siglo, Montevideo, Uruguay

Hora: 9:30 pm de Uruguay y Brasil. 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Sudamérica.

Peñarol vs Athletico Paranaense en VIVO

El cuadro del Peñarol ha tenido una actuación irregular en esta Copa donde suma par de triunfos y 3 derrotas en 5 jornadas, por lo que todo se definirá este martes. En la jornada pasada lograron un contundente triunfo 3-0 sobre Colo Colo que los mantiene con vida.

Los Aurinegros vienen de un amargo debut en la fase de grupos de la Liga de Uruguay el sábado pasado cuando, en casa, cayeron 1-2 ante el River Plate.

Por su parte, el Athletico Paranaense ha impuesto condiciones teniendo ya su clasificación a la fase final de la Copa tras sumar 3 triunfos, un empate y una derrota, pero todavía buscan amarrar el liderato. En la jornada pasada igualaron 0-0 ante el Jorge Wilstermann.

El Paranaense está teniendo una campaña muy complicada en el Brasileirao al ubicarse en zona de descenso. El sábado pasado visitaron al Atlético Goianiense firmando un pobre empate 1-1, a pesar de que su rival jugó con 10 desde el minuto 19.

Tanto el Peñarol como el Athletico Paranaense saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria y cerrar con el pie derecho; en el Grupo C los Aurinegros son terceros con 6 unidades y necesitan ganar y esperar que el Wilstermann no gane para clasificar, mientras que el Paranaense es líder con 10 puntos y el empate les bastaría para amarrar el liderato en esta Copa Libertadores. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Peñarol vs Athletico Paranaense.

Peñarol vs Athletico Paranaense EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Copa Libertadores 2020