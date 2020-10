Benevento vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 25 de octubre siguiendo con la jornada 5 de la Serie A 2020-2021, cuando el Benevento busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa, pero tendrán que recibir a un Napoli que llega dolido, por lo que buscará tomar revancha en la cancha del Stadio Comunale Ciro Vigorito.

Hora y Canal Benevento vs Napoli

Sede: Stadio Ciro Vigorito, Benevento, Campania, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Benevento vs Napolien VIVO

El cuadro del Benevento ha cumplido con una buena campaña hasta ahora, ya que después de 4 jornadas suman par de triunfos y par de descalabros, por lo que en casa tendrán la misión de seguir sumando.

Los Brujos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a la Roma en un duelo donde Gianluca Caprari los puso la frente apenas a los 5 minutos, sin embargo terminaron cayendo por un contundente 5-2.

Por su parte, el Napoli ha cumplido con un gran arranque de campaña al ganar los 3 partidos que ha disputado, aunque ya cayeron en una ocasión en el escritorio tras no presentarse. En la jornada pasada golearon 4-1 al Atalanta con doblete del Chucky Lozano.

Gli Azzurri viene de un durísimo golpe a media semana en su debut en la Europa League donde recibieron al AZ Alkmaar siendo superados 0-1, a pesar de su claro dominio.

Tanto el Benevento como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; los Brujos suman 6 unidades en su lucha por la salvación, mientras que Gli Azzurri cosecha 8 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Benevento vs Napoli.

Benevento vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2020-21