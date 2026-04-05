Napoli vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 Serie A 2025-26

Serie A

¡Lunes de Clásico en Italia y el Scudetto está en juego! Este 6 de abril, el Estadio Diego Armando Maradona arde con el choque entre el Napoli y el AC Milán y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es el duelo por el segundo lugar de la Serie A, pero sobre todo, es la última llamada para intentar alcanzar al Inter.

El Napoli de Antonio Conte llega encendido: suman cuatro victorias al hilo y no saben lo que es perder en casa en todo lo que va de la temporada.

Conte ha logrado enderezar el barco tras un inicio de año complicado, y con 10 victorias en 14 juegos como locales, el Maradona es una auténtica fortaleza.

Pero mucho cuidado, que el Milán de Maximiliano Allegri es un experto en arruinar fiestas ajenas. Los ‘Rossoneri’ son el segundo mejor visitante del torneo y tienen la defensa más sólida fuera de casa. Además, ya le ganaron al Napoli en la primera vuelta y tienen un historial reciente muy favorable en Campania.

Santiago Giménez podría volver a tener minutos al estar recuperado al 100 de su lesión.

¿Podrá la disciplina de Allegri frenar el ímpetu de Conte o el Napoli hará valer su racha invicta en casa para asaltar el sub-liderato?

Nuestro pronóstico: Será un partido que se definirá en los últimos 15 minutos. Gana el Napoli 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 5, 2026