Finalmente, en una campaña totalmente atípica, Los Ángeles Dodgers se proclamaron campeones rompiendo su racha de más de 30 años sin título en la MLB al vencer 3-1 a los Tampa Bay Rays en el juego 6 de la Serie Mundial 2020 con victoria para el mexicano Víctor González.

El duelo arrancó de gran manera para los Tampa Bay Rays que lograron tomar ventaja apenas en la primera entrada con Home Run de Randy Arozarena, pero tras eso hubo realmente poco que contar, ambos entraron en un duelo de pitcheo. Fue hasta la sexta entrada cuando los Dodgers lograron remontar, con un out Austin Barnes bateó sencillo, Mookie Bets siguió con doblete, un wild pitch le permitió a Barnes anotar, mientras que con un intentó de sacar a Home que no funcionó Mookie puso el 2-1. Víctor González sacó un out de la quinta y toda la sexta entrada de manera limpia por los Dodgers.

Para el séptimo inning, con hombre en primera y dos outs Julio Urías ingreso ponchando a Yandy Díaz. Para el octavo episodio Julio sacó de manera perfecta a la Rays, mientras que Dodgers aumentaron su ventaja con un HR solitario de Mookie Bets. Llegó el noveno inning y Julio Urias volvió a salir logrando el salvamento al retirar la entrada en 3 hombres.

Así, los Dodgers se proclamaron campeones tras 32 años al vencer 4 juegos a 2 a unas aguerridas Rays en una Serie Mundial que tuvo grandes momentos destacando la buena participación de los dos mexicanos que tuvieron actividad.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Campeón Los Ángeles Dodgers vs Tamba Bay Rays 3-1 Serie Mundial 2020