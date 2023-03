[Vídeo Resumen] México debuta en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 con derrota 5-4 sobre Colombia

Béisbol

México sufrió un durísimo golpe en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 al caer derrotados 5-4 ante Colombia en Chase Field.

Desde el arranque del encuentro vimos que sería un duelo muy cerrado. Fueron 3 innings limpios, hasta que en la cuarta baja apareció Joey Meneses con sencillo con un out, Rowdy Telles bateo rodado de out, pero Meneses avanzó a la segunda y eso fue aprovechado por Isaac Paredes que con sencillo ponía al frente a los Tricolores.

Para el quinto episodio Julio Urías perdió su «juego perfecto» y lo hizo a lo «grande», ya que Jorge Alfaro y Elias Diaz ligaron dobles para poner el empate, pero eso no fue todo ya que Reynaldo Rodríguez llegó con un cuadrangular poniendi el 1-3 para los Cafeteros. Para la quinta baja Alan Trejo fue caminado sin out, vinieron un par de outs antes que Randy Arozarena se volará la barda para poner el 3-3.

El sexto inning se fue sin daño, mientras que para el séptimo episodio sencillo de Reynaldo Rodríguez con un out impulsó a Jorge Alfaro que abrió el turno con doblete, pero para la baja un sencillo de Alex Verdugo trajo a Alek Thomas a tierra prometida para el 4-4. La octava y novena entrada se fueron sin daño para irnos a los extra innings.

Llegamos a la décima entrada con la regla del hombre en segunda base, un elevado de out avanzó al corredor a tercera, Reynaldo Rodríguez vino con un sencillo pero no pudo impulsar la carrera, Fabian Pertuz falló en su intento de toque de bola, pero con dos outs un error de Luis Urías a batazo de Gustavo Campero le permitió a Colombia tomar ventaja 5-4. Joey Meneses abrió la serie para México siendo ponchado, Rowdy Telles lo siguió con un fly out, Jarren Duran se robó la tercera base, pero Isaac Paredes se fue ponchado.

Así, México puso su récord 0-1 y el día de mañana se jugará «la vida» ante los Estados Unidos, mientras que Colombia se puso 1-0 y mañana descansará volviendo a la actividad el lunes ante la Gran Bretaña.

