Newcastle vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2020-21

Se abren las emociones de este domingo 1 de noviembre siguiendo con la jornada 7 de la Premier League 2020-2021, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local intentando volver a la senda del triunfo, pero tendrá que recibir al Everton que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en su visita al St James’ Park.

Hora y Canal Newcastle vs Everton

Sede: St James’ Park, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Everton en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido una campaña irregular y sus números son muestra de eso, por lo que estando en casa saben que es vital el ganar. Tras 6 jornadas suman par de triunfos, 2 empates y otros 2 partidos perdidos.

Las Urracas vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando visitaron a los Wolves en un duelo en el que fueron dominados prácticamente todo el juego, sin embargo un golazo de Jacob Murphy al 89 salvó el 1-1 final.

Por su parte, el Everton ha sido una de las revelaciones del campeonato soñando con mantenerse entre lo punteros. Ellos han cosechado 4 triunfos, un empate y un partido perdido.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de perder su paso invicto en la jornada pasada cuando, como visitantes, cayeron 2-0 ante el Southampton en duelo donde poco pudo hacer James Rodriguez que disputó los 90 minutos.

Tanto el Newcastle como el Everton saben de la importancia de este partido dado que para ambos es vital el ganar para sus aspiraciones; en la tabla general encontramos a las Urracas en la catorceava posición con 8 puntos, mientras que The Toffees es líder general con 13 unidades en esta Liga Premier que ha iniciado muy pareja. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Everton.

