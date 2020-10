Spezia vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Serie A 2020-21

Se abren las emociones de este domingo 1 de noviembre siguiendo con la jornada 6 de la Serie A 2020-2021, cuando el Spezia busque aprovechar su condición de local intentando dar la gran campanada aprovechando que la Juventus no llega en su mejor forma, pero saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Dino Manuzzi.

Hora y Canal Spezia vs Juventus

Sede: Estadio Dino Manuzzi, La Spezia, Liguria, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11.00 am de Argentina, brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Spezia vs Juventus en VIVO

El cuadro del Spezia ha tenido un buen arranque de campaña manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. En la jornada pasada igualaron 2-2 en su visita al Parma para colocarse con un triunfo, 2 empates y par de descalabros.

Aquilotti tuvo actividad a media semana en la tercera ronda de la Copa de Italia donde lograron llevarse el triunfo 0-2 sobre el Cittadella con anotación de Daniele Verde y un autogol.

Por su parte, la Juventus no está pasando por un buen momento y una prueba clara fue la jornada pasada cuando, en casa, no pudieron pasar del empate 1-1 ante el Hellas Verona para colocarse con 2 triunfos y 3 empates.

La Vecchia Signora también tuvo actividad en media semana pero en la Champions League donde sufrieron una dolorosa derrota 0-2 ante el Barcelona.

Tanto el Spezia como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Aquilotti en la catorceava posición con 5 puntos, mientras que la Vecchia Signora es quinto con 9 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Spezia vs Juventus.

