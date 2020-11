[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Alianza vs Motagua 1(3)-1(4) Liga CONCACAF 2020

Tweet on Twitter

El Motagua vino de atrás para rescatar un milagroso empate que forzó a los penales donde vencieron al Alianza en los Octavos de Final de la Liga CONCACAF 2020.

El partido arrancó de manera pareja, pero poco a poco Motagua empezaba a tomar las riendas, al 10 Kevin López cayó dentro del área pero no se señaló nada, al 22 Rubilio Castillo estuvo a nada del primero pero Mario Martínez salvó su arco, poco a poco la intensidad bajó, no había claridad, el Alianza intentó apretar en los últimos minutos pero al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo a los 6 minutos el Motagua pedía otro penal que parecía claro pero tampoco se marcó la visita se veía mejor, pero al 77 un penal bien ejecutado por Rodolfo Zelaya le permitió al Alianza ponerse en ventaja, eso obligó a El Ciclón Azul a volcarse al ataque, apretaban con todo y finalmente al 90+1 Héctor Castellanos apareció con una gran jugada sacando bombazo desde los linderos del área para el 1-1 que mandó el duelo a los penales.

⚽️ ¡Gol de Rodolfo Zelaya!

¡@AlianzaFC_sv 🇸🇻 toma la delantera 1-0 en la recta final del partido desde el punto penal! | #SCL20 pic.twitter.com/lbKvBTEpcA — Concacaf (@Concacaf) November 5, 2020

¡Gol de @MOTAGUAcom 🇭🇳 !

¡Héctor Castellanos anota el gol del empate en tiempo de compensación! | #SCL20 pic.twitter.com/t1PAGddYA9 — Concacaf (@Concacaf) November 5, 2020

Wilfredo Cienfuegos abrió la serie para Alianza pero Rougier detenía el disparo. Roberto Moreira venía a poner al frente a Motagua. Michell Mercado ponía el 1-1, pero Matías Galvaliz no fallaba para el 1-2. Para el tercer penal Rougier se vestía de héroe deteniendo el disparo de Oswaldo Blanco, mientras que Omar Elvir no fallaba para el 1-3. El Fito Zelaya mantenía con vida a los Albos y Kevin López fallaba de manera increíble. Tamacas puso el 3-3, pero Rubigol no fallaba para el 3-4 final.

Con esta victoria el Motagua firmó su boleto a Cuartos de Final de la Liga CONCACAF donde se medirá al ganador del Olimpia vs Managua que se jugará mañana, mientras que Alianza quedó eliminado en lo que es un gran fracaso. Alianza 1-1 Motagua.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Alianza vs Motagua 1(3)-1(4) Liga CONCACAF 2020