Leeds vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2020-2021

Partido muy atractivo tendremos este domingo 22 de noviembre siguiendo con la jornada 9 de la Premier League 2020-2021, cuando el Leeds United busque volver a la senda del triunfo y volver a pelear en puestos altos, pero recibirán a un Arsenal que saldrá con la obligación de imponer su jerarquía en el Elland Road.

Hora y Canal Leeds vs Arsenal

Sede: Ellan Road, Leeds, Yorkshire del Oeste, Reino Unido

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Leeds vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Leeds ha tenido una campaña irregular, empezó de gran manera, pero ha venido a menos, por lo que en casa necesitan volver a ganar. Después de 8 jornadas suman 3 victorias, un empate y han sido vencidos en 4 ocasiones.

The Whites viene de una dura derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando fueron goleados 4-1 por el Crystal Palace ligando su cuarto descalabro seguido.

Por su parte, el Arsenal ha sido la decepción hasta ahora, ya que se esperaba puedan ser protagonistas, pero tras 8 fechas únicamente cosechan 4 triunfos y 4 descalabros.

Los Gunners vienen de una pobre exhibición en la jornada pasada cuando, en casa, fueron goleados 0-3 por el Aston Villa, por lo que esperan que la pausa por la Fecha FIFA les haya ayudado para recuperarse.

Tanto el Leeds como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro rumbo al cierre de año; en la tabla general encontramos a The Whites en la quinceava posición con 10 puntos, mientras que los Gunners son onceavos con 12 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Arsenal.

Leeds vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2020-2021