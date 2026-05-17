Arsenal vs Burnley EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

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¡El Arsenal está a 90 minutos de rozar la gloria de la Premier League! Este lunes, los Gunners reciben en el Emirates Stadium a un Burnley que ya está descendido, en lo que podría ser la noche previa a una coronación histórica. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Gunners se mantienen en la cima con 2 puntos de ventaja sobre el City, mientras que los Vinotinto son penúltimos ya descendidos.

El equipo de Mikel Arteta viene de sufrir al máximo en el derbi contra el West Ham, donde el VAR les dio un respiro gigante anulando un gol de los Hammers en el último minuto. Con esa victoria dramática y el gol de Leandro Trossard, el Arsenal mantuvo la ventaja de dos puntos sobre el Manchester City. La ecuación es clara: si el Arsenal gana hoy y el City empata o pierde el martes contra el Bournemouth… ¡se acabó la sequía de 22 años y los Gunners serán los nuevos campeones de Inglaterra!

Por si fuera poco, las estadísticas juegan totalmente a favor del norte de Londres. El Arsenal tiene un récord perfecto de 10 de 10 ganados cuando enfrenta a equipos ya descendidos en la historia de la Premier. Además, el Burnley es la peor defensa visitante del torneo, habiendo recibido la dolorosa cantidad de 45 goles fuera de casa. Los dirigidos por Mike Jackson solo buscan evitar terminar en el último lugar de la tabla, pero meterse al Emirates en este momento es ir directo al matadero.

Es el partido para el que la afición «Gunner» ha estado rezando durante más de dos décadas. ¿Asegurará el Arsenal los tres puntos rumbo al título o el Burnley firmará el milagro más grande del año?

Nuestro pronóstico: Los Gunners no deberían tener problemas para ganar, además, seguramente saldrán a golear por el tema de la diferencia de goles. Los vemos ganando 3-0. ¿Cuaĺ es el tuyo?

Last modified: mayo 17, 2026