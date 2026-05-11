Tottenham vs Leeds EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 Premier League 2025-26

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¡Atención amantes de la Premier League! Este lunes se cierra la jornada 36 con un auténtico juegazo que huele a final. El Tottenham Hotspur recibe al Leeds United en Londres, y aunque están en la parte baja de la tabla, lo que hay en juego es muchisimo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Spurs arrancaron la jornada fuera de la zona de descenso, por lo que tienen en sus manos el no volver a esa zona, mientras que los Whites llegan motivados intentando firmar su permanencia de manera matemática.

Hablemos primero de los Spurs. Parecía que se hundían, pero la apuesta por Roberto De Zerbi está dando frutos en el momento más crítico. El equipo llega con una energía renovada; vienen de ganarle a los Wolves y de dar un golpe sobre la mesa en Villa Park venciendo al Aston Villa con goles de Conor Gallagher y Richarlison. Si ganan este lunes, sería la primera vez en toda la temporada que logran hilar tres victorias consecutivas.

Pero ojo, que el Leeds de Daniel Farke no es ninguna perita en dulce. El equipo de Yorkshire está a nada de asegurar su permanencia matemática. Tienen 43 puntos y llevan un invicto de seis partidos jugando como visitantes, aunque se han vuelto los reyes del empate fuera de casa. La mala noticia para ellos es la baja de Noah Okafor, su hombre más peligroso desde febrero.

Un dato histórico que te puede servir para tus picks: el Tottenham le tiene tomada la medida al Leeds, ganándole los últimos cinco enfrentamientos directos en Premier League.

¿Será que el Tottenham sella casi por completo su salvación o el Leeds les arruina la noche en su propio estadio?

Nuestro pronóstico: Los Spurs saben que ya no hay margen de error, una derrota en casa podría significar el descenso, por lo que saldrán con todo y se quedaran con la victoria 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 11, 2026