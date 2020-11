Rennes vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de la jornada 4 de la Champions League 2020-2021 este martes 24 de noviembre, cuando el Rennes busque aprovechar su condición de local intentando sumar su primer triunfo, sin embargo saben que tendrán que hacer un duelo perfecto ante un Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en el Route de Lorient.

Hora y Canal Rennes vs Chelsea

Sede: Stade de la Route de Lorient, Rennes, Francia

Hora: 6:55 pm de Francia y 5:55 pm de Reino Unido. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Rennes vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Rennes ha tenido una campaña irregular en la Ligue 1 viniendo a menos en las últimas jornadas. El viernes pasado recibieron al Bordeux siendo superados 0-1, por lo que les urge reencontrarse con su mejor funcionamiento.

Por su parte, el Chelsea está teniendo un buen torneo en la Premier League donde marchan en la tercera posición. El pasado sábado visitaron al Newcastle logrando vencerlos 0-2 con un autogol y anotación de Tammy Abraham.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado 4 de noviembre en la jornada 3 de esta fase de grupos en Stamford Bridge. En aquel choque Timo Werner puso al frente a los Blues a los 10 minutos, las cosas se complicaron para Les Rennais al 40 cuando Dalbert Henrique se fue expulsado cometiendo un penal que Werner hizo efectivo para el 2-0, mientras que Tammy Abraham liquidó al 50 con el 3-0 definitivo.

Tanto el Rennes como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de iniciar esta segunda vuelta con el pie derecho, aunque sus objetivos son distintos; en el Grupo E los Blues son líderes con 7 puntos y tienen la clasificación prácticamente en la bolsa, pero lucharán por el liderato, mientras que Les Rennais son últimos con una unidad y su objetivo será terminar tercero para avanzar a la Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Rennes vs Chelsea.

