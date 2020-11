Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 11 NFL 2020

Tweet on Twitter

“Monday Night Football” presenta un intrigante enfrentamiento de contendientes a los playoffs de la NFC entre Los Angeles Rams y Tampa Bay Buccaneers. Una victoria en Tampa empataría a los Rams (6-3) con los Seahawks en la cima de la NFC Oeste, mientras que los Buccaneers (7-3) están a medio juego de los Saints en la NFC Sur entrando al encuentro de Nueva Orleans con Atlanta el domingo. Los Saints barrieron a los Bucs, por lo que Tampa deberá terminar con un mejor récord para ganar la división.

Los Ángeles ingresa a este juego con impulso, ya que los Rams salieron de su descanso y vencieron a Seattle 23-16 en casa el domingo pasado. Jared Goff superó la marca de las 300 yardas por segundo juego consecutivo y aunque los Rams promediaron solo 3.7 yardas por acarreo como equipo, anotaron tres touchdowns por tierra (dos de Malcolm Brown). La defensiva hizo el resto, capturando a Russell Wilson seis veces e interceptándolo dos veces. Jalen Ramsey también le puso las cosas difíciles a Wilson cuando bloqueó a DK Metcalf, manteniéndolo a solo dos atrapadas en cuatro objetivos.

Tampa Bay se recuperó de una humillante derrota ante Nueva Orleans en la Semana 9 al duplicar a Carolina 46-23 en la carretera el domingo pasado. Tom Brady tuvo otro juego fuerte con 341 yardas aéreas y tres touchdowns, y el desempeño monstruoso de 192 yardas de Ronald Jones II se destacó por una carrera de TD de 98 yardas en el tercer cuarto. Los Buccaneers han anotado 30 o más puntos en tres de sus últimos cinco juegos y están haciendo que Antonio Brown se involucre más en la ofensiva. El ex receptor abierto Steeler / Patriot convirtió ocho blancos en siete recepciones para 69 yardas. La defensiva también hizo su trabajo, limitando a los Panthers a 187 yardas totales de ofensiva mientras también registró tres capturas y una intercepción.

Hace apenas unas semanas, estos Buccaneers vencieron a los Giants 25-23 en “Monday Night Football” para mejorar su récord de MNF a 5-2 desde 2010. Esta es la segunda aparición de los Rams el lunes por la noche esta temporada después de que despacharon a los Bears 24-10. en el estadio SoFi en la semana 7.

Y si el encuentro de este año entre los dos equipos se parece en algo al del año pasado, los fanáticos podrían disfrutar de un placer. La temporada pasada, Goff y Jameis Winston iluminaron el marcador en una salvaje victoria por 55-40 en Tampa Bay. Goff acumuló 517 yardas aéreas, el máximo de su carrera, pero también lanzó tres intercepciones y perdió un balón suelto. Winston lanzó para cuatro touchdowns y solo una selección, mientras que la defensiva de Tampa mantuvo a los Rams en 28 yardas terrestres. Por supuesto, esta es ahora la ofensiva de Brady, así que veremos qué puede hacer contra la segunda defensiva clasificada de la NFL.

Hora y Canal Buccaneers vs Rams

Inicio: lunes 23 de noviembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Buccaneers -3

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

En cuanto a horarios, este juego favorece al equipo visitante. Los Buccaneers aún no han descansado y Bruce Arians admitió a principios de semana que su equipo está cansado y ha tenido que alterar un poco el calendario para mantener a su equipo fresco. Vienen de un juego divisional como visitantes y tienen otro gran juego de medir la próxima semana en casa contra los Chiefs. Eso no quiere decir que estén mirando hacia el futuro, pero el calendario sigue siendo difícil. Los Rams descansaron hace dos semanas y no han estado de gira desde el 1 de noviembre. La próxima semana recibirán a los 49ers al comenzar una racha con un par de enfrentamientos de la NFC Oeste.

2. Bajo presión

Los números son bastante claros en que Tom Brady es un mejor mariscal de campo cuando tiene el bolsillo limpio. Brady ha sido capturado 14 veces esta temporada, nueve de ellas en tres partidos, tanto en partidos de Nueva Orleans como en Chicago. No es sorprendente que Tampa Bay perdiera los tres juegos mientras Brady luchaba contra las defensas de los Saints y Bears. Los siguientes son los Rams, que están empatados en el tercer lugar de la NFL con 31 capturas. Once defensores diferentes de Los Ángeles han registrado una captura, liderados por los nueve del All-Pro Aaron Donald, por lo que Brady debería esperar que la presión venga de todas partes. Los Buccaneers están una captura por delante de los Rams en la hoja de estadísticas (Tampa ha jugado un juego más), por lo que Jared Goff también debe tener cuidado con la carrera de pases. Ha sido capturado 13 veces en nueve juegos.

3. ¿Quién llamará la atención de Jalen Ramsey?

El esquinero hizo un trabajo increíble contra DK Metcalf la semana pasada y se cree que probablemente se le emparejará con Mike Evans. Según Pro Football Focus, Ramsey ha sido atacado solo 34 veces esta temporada, una gran razón por la que solo tiene una intercepción. Evans se ha sentido frustrado en ocasiones cuando se aísla contra una esquina No. 1. Sus batallas con los Saints Marshon Lattimore siempre han sido divertidas de ver. El problema para Los Ángeles es que los Buccaneers todavía tienen a Chris Godwin y Antonio Brown como receptor abierto, así como a Rob Gronkowski y Cameron Brate como ala cerrada. Ronald Jones II y Leonard Fournette también son receptores de pases capaces desde el backfield. Esto pone aún más énfasis en la carrera de pases de los Rams porque enfrentar a Brady cuando tiene tiempo en el bolsillo es peligroso.

Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams en VIVO

Bruce Arians dijo que su equipo está cansado me resonó a principios de semana. Creo que los Rams tienen la defensiva para presionar a Tom Brady a cometer algunos errores. La gran pregunta es si Jared Goff puede aprovechar y encontrar a Robert Woods y Cooper Kupp en el campo. ¿Podrá Los Ángeles correr el balón? Creo que la respuesta es sí y creo que el equipo de ruta brilla más en horario estelar.

Predicción: Rams 27, Bucs 23