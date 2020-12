Tweet on Twitter

El Atlético Morelia no tuvo problemas para firmar su boleto a las semifinales de la Liga de Expansión Apertura 2020 al aplastar 3-0 a los Coyotes de Tlaxcala.

El partido se liquidó muy rápido, ya que apenas corría el minuto 3 cuando Victor Milke puso al frente al Morelia, pero eso no fue todo, ya que al 18 Gustavo Ramírez ponía el 2-0 y 8 minutos después otra vez apareció el goleador Ramírez para poner el 3-0 que ponía el 5-0 en el global, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo no había mucho más que contar, el Morelia dominaba ante unos Coyotes que no podían generar real peligro, estaban ya vencidos cerrando el duelo.

Así, el Morelia firmó su boleto a las semifinales con un contundente triunfo 5-0 sobre los Coyotes, esperará rival del resto de los duelos en esta Liga de Expansión. Morelia 3-0 Coyotes.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Morelia vs Coyotes 3-0 Cuartos de Final Liga de Expansión Apertura 2020