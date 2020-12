Los Ángeles Chargers vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 13 NFL 2020

Tweet on Twitter

Los New England Patriots esperan continuar su lento ascenso a la relevancia en el choque divisional de la AFC del domingo cuando se midan a Los Ángeles Chargers. Después de ser vencidos por los Houston Texans, los Patriots se recuperaron a lo grande con una victoria en casa sobre un posible contendiente de playoffs en los Arizona Cardinals. Las cosas no se pondrán más fáciles como visitantes contra los 3-8 Chargers. No dejes que el récord te engañe. Los Ángeles les ha dado a los mejores equipos todo lo que pudieron manejar. Recientemente cayeron como visitantes en una derrota por 27-17 ante los Buffalo Bills.

Hora y Canal Chargers vs Patriots

Inicio: Domingo 6 de diciembre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México

Spread: Patriots -1.5

Los Ángeles Chargers vs New England Patriots en VIVO

Cuando llegó el momento de ganar dinero, el mariscal de campo de los Patriots, Cam Newton, convirtió un primer intento en un improbable tercero y 13 para ayudar a poner a Nick Folk a la distancia de patear para el gol de campo ganador del juego. Ha habido varios momentos esta temporada en los que las cosas no le han ido como a Newton en la recta final de los grandes partidos. Pero aun así se las arregló para lograrlo contra un talentoso equipo de los Cardinals en un día que estuvo lejos de ser el mejor: 84 yardas aéreas y dos intercepciones.

El entrenador Bill Belichick ha evitado la presión externa para colocarlo en la banca por Jarrett Stidham, lo cual es francamente ridículo en sí mismo. ¿Has visto lanzar a Stidham?

Los Patriots tienen la esperanza de que este reciente aumento de éxitos pueda impulsar al equipo a un empujón tardío a los playoffs. Han ganado tres de sus últimos cuatro juegos y saldrán de gira el domingo contra un equipo de Chargers duro pero vencedor.

Los Ángeles no ha sido el mejor en defender la carrera, y los Patriots tienen una gran cantidad de corredores, incluido Newton, para convertir el estadio SoFi en una casa de horrores para los Chargers. Han permitido 120.5 yardas terrestres por juego esta temporada. Incluso sin Rex Burkhead, los Patriots deberían tener al ex recluta de primera ronda Sony Michel de regreso en el campo con Damien Harris y James White. El equipo actualmente ocupa el quinto lugar en la liga en ofensiva terrestre.

Mientras la defensa no se debilite, los Patriots pueden permanecer dentro del caparazón de su enfoque equilibrado. Las cosas se pondrán francamente feas si Newton tiene que permanecer en modo escopeta para venir por detrás. La defensa hizo su parte para poner a tierra el ataque ofensivo de alto vuelo de los Cardinals. No han podido generar presión constantemente sobre los mariscales de campo, pero claramente tienen uno de los mejores backfields defensivos de la liga cuando todos están sanos. Esa unidad debe seguir jugando bien.

Newton ha estado limitado por una lesión abdominal, pero no parece que vaya a ser algo que le impida jugar.

El mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, está teniendo un comienzo increíble en su carrera de novato. Sería incluso mejor si la defensa no saliera del campo todas las semanas. Los Buffalo Bills tuvieron problemas para correr el balón durante la mayor parte de la temporada, y aún así lograron cortar el frente defensivo de los Chargers en 172 yardas por tierra. Por supuesto, el backfield defensivo se ha mantenido firme, pero nada de eso realmente importa contra los Patriots con muchas carreras.

Olvídese de todo lo que sabía sobre las ofensivas de los Patriots con Tom Brady detrás del centro. Newton y compañía se alinean semanalmente empeñados en jugar al fútbol americano. Su objetivo principal, ante todo, es golpear al frente defensivo en la boca.

Hasta ahora, los Chargers no han demostrado la capacidad de soportar esos golpes. Las cosas pueden ponerse peligrosas contra un equipo como los Patriots debido a la capacidad de Newton para actuar como un corredor adicional en la ofensiva. Los muchachos que están al frente deben ser disciplinados en sus asignaciones de espacios y hacer un buen trabajo al espiar a Newton cuando intenta luchar. El apoyador Denzel Perryman y el back defensivo Casey Hayward Jr. estaban fuera de práctica el miércoles, lo que significa que es posible que no se pongan el traje el domingo. Joey Bosa y Chris Harris Jr. también aparecieron en el informe, aunque practicaron en roles limitados.

Herbert se lanzará a los dientes de un backfield defensivo liderado por el actual Jugador Defensivo del Año Stephon Gilmore. Este no es el juego para descuidarse con el fútbol. Debería haber muchas jugadas de pase que un corredor versátil como Austin Ekeler debería poder aprovechar contra los apoyadores de los Patriots. Mientras tanto, la batalla entre el receptor estelar de los Chargers, Keenan Allen y Gilmore, será uno de los enfrentamientos más divertidos de esta semana.