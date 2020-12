UFC 256 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Figueiredo vs Moreno en Directo?

Después de que UFC 256 perdiera la pelea por el título por el Coronavirus, el campeón de peso mosca de UFC Deiveson Figueiredo y Brandon Moreno acudieron al rescate con un solo mes de recuperación de ambos logrando victorias en UFC 255. Ahora, los dos se enfrentarán en el evento principal este sábado 12 de diciembre por la noche en el UFC APEX en Las Vegas.

En el evento coestelar de la noche, Tony Ferguson intentará regresar a la contienda por el título de peso ligero cuando se enfrente al líder de todos los tiempos de UFC en victorias por sumisión, Charles Oliveira. Pero toda la cartelera principal de cinco peleas está cargada de peleas interesantes en cuatro clases de peso.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 256?

Fecha: sábado 12 de diciembre

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica.

Cartelera UFC 255

Cartelera Principal:

Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno

Tony Ferguson vs Charles Oliveira

Renato Moicano vs Rafael Fiziev

Kevin Holland vs Ronaldo Souza

Junior dos Santos vs Ciryl Gane

Cartelera Preliminar

Cub Swanson vs Daniel Pineda

Mackenzie Dern vs Virna Jandiroba

Tecia Torres vs Angela Hill

Li Jingliang vs Dwight Grant

Preliminares Fight Pass

Gavin Tucker vs Billy Quarantillo

Sergey Spivak vs Jared Vanderaa

Karl Roberson vs Dalcha Lungiambula

Chase Hooper vs Peter Barrett

Cómo ver UFC 256: Figueiredo vs Moreno

En los Estados Unidos, las preliminares se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 7 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 256 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 256 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 256 y una suscripción anual a ESPN +, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Centroamérica se podrá ver por Fox Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

UFC 256 en VIVO

Figueiredo busca seguir su reciente defensa del título de peso mosca de UFC ofreciendo otra actuación espectacular menos de un mes después. Un finalizador completo, llamó la atención del mundo de MMA con noqueados enfáticas sobre Joseph Benavidez (dos veces), Tim Elliot y John Moraga.

Figueiredo ahora apunta a continuar construyendo su reputación como uno de los mejores peleadores del planeta al convertirse en la primera persona en terminar con Moreno

Moreno tiene la intención de aprovechar al máximo su primera oportunidad por el título de UFC al descarrilar a Figueiredo. Regresa a la acción con el mismo cambio de rumbo con poca antelación que el campeón, después de un impresionante final en el primer round de su tocayo, el principal contendiente Brandon Royval. Invicto desde su regreso a UFC, Moreno se distinguió con victorias sobre Jussier Formiga y Kai Kara-France, y ahora planea capturar el cinturón de campeón.

UFC 256 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Figueiredo vs Moreno en Directo?