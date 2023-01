UFC 283 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Moreno vs Figueiredo 4 en Directo?

UFC

El UFC regresa a Brasil este sábado para un UFC 283 interesante. En el evento principal, el campeonato vacante de peso semipesado estará en juego entre Jamahal Hill y el héroe local Glover Teixeira.

El título quedó vacante cuando Jiri Prochazka, quien derrotó a Teixeira para convertirse en campeón, sufrió una lesión. Se llevó a cabo una pelea entre Magomed Ankalaev y Jan Blachowicz para coronar a un nuevo campeón en UFC 282, pero la pelea terminó en empate, lo que resultó en que el presidente de UFC, Dana White, anunciara de inmediato que Hill y Teixeira pelearían por el cinturón aún vacante.

En el evento coestelar, continuará una de las mayores rivalidades de UFC. El campeón de peso mosca Deiveson Figueiredo luchará contra el campeón interino Brandon Moreno en el cuarto encuentro entre ambos. Después de un empate en el primer encuentro, Moreno ganó la revancha con una actuación dominante que lo vio asegurar una sumisión en el tercer asalto. La pareja se enfrentó por tercera vez, con Figueiredo ganando por decisión estrecha. Después de la derrota ante Figueiredo, Moreno derrotó a Kai Kara-France para ganar el título interino.

Además, el resto de la cartelera ve a un brasileño en cada enfrentamiento. El ex retador al título Gilbert Burns está de regreso en un combate de peso welter contra Neil Magny. La ex campeona de peso paja Jessica Andrade sube al peso mosca para desafiar a Lauren Murphy. Y los finalistas rápidos Johnny Walker y Paul Craig se enfrentarán en el peso semipesado.

También se espera que la noche marque el final de una carrera histórica cuando el legendario ex campeón Mauricio «Shogun» Rua camine hacia el octágono contra Ihor Potieria en el peso semipesado. Rua, de 41 años, está en su tercera década de competencia de acción pero ha perdido sus últimas dos apariciones. Buscará terminar con una nota alta contra Poteieria, quien perdió su debut promocional por nocaut técnico el año pasado.

Con tantas cosas sucediendo el sábado por la noche, echemos un vistazo más de cerca a la cartelera completa y todo lo que necesita saber del evento.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 283?

Fecha: sábado 21 de enero

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 283

Cartelera Principal (ESPN+ PPV a las 10 p. m. ET)

Glover Teixeira vs Jamahal Hill: campeonato vacante de peso semipesado

Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno – campeonato de peso mosca

Gilbert Burns vs Neil Magny

Lauren Murphy vs Jéssica Andrade

Paul Craig vs Johnny Walker

Preliminares (ABC/ESPN a las 8 p. m. ET)

Mauricio Rua vs Ihor Potieria

Gregory Rodrigues vs Brunno Ferreira

Thiago Moisés vs Melquizael Costa

Shamil Abdurakhimov vs Jailton Almeida

Gabriel Bonfim vs Mounir Lazzez

Primeras preliminares (UFC Fight Pass a las 6 p. m. ET)

Luan Lacerda vs Cody Stamann

Ismael Bonfim vs Terrance McKinney

Warlley Alves vs Nicolás Dalby

Josiane Nunes vs Zarah Fairn

Saimón Oliveira vs Daniel Marcos

Cómo ver UFC 283: Teixeira vs Hill

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 283 se podrán ver por ESPN y ABC, a partir de las 8:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 283 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 283 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,98 dólares por UFC 283 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 283 en VIVO

Así que la mesa esta servida para volver a la acción estelar en la UFC este 2023 que seguramente será un año cargado de emociones y buenas carteleras. Aquí los esperamos con toda la cobertura en vivo, con las actualizaciones y ganadores de la noche.

