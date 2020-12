Manchester United vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 12 de diciembre en la jornada 12 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar el triunfo que les de confianza tras el fracaso de media semana, pero tendrán que recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Old Trafford.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña irregular, si quieren ser protagonistas necesitan apretar y más jugando en casa. Después de 10 duelos suman 6 victorias, un empate y han caído en 3 ocasiones. En la jornada pasada vinieron de atrás para vencer 1-3 al West Ham.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde quedaron eliminados al ser superados 3-2 en su visita al RB Leipzig, el empate les valía para avanzar, pero la derrota los dejó fuera.

Por su parte, el Manchester City tampoco la está pasando bien en la Premier donde se han rezagado en la pelea por el título. En la jornada pasada doblegaron 2-0 al Fulham para colocarse con 5 triunfos, 3 empates y un par de partidos perdidos.

Los Ciudadanos también tuvieron acción en Champions League donde recibieron al Marsella logrando vencerlos 3-0 con anotaciones de Ferran Torres, Kun Aguero y un autogol, concluyendo como líderes de su grupo.

Tanto el Manchester United como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro tras el momento irregular que viven; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la sexta posición con 19 puntos, mientras que los Citizens están un lugar abajo con 18 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 8 de marzo en la campaña pasada en Old Trafford. En aquel choque los Red Devils lograron quedarse con el triunfo 2-0 con goles de Anthony Martial y Scott McTominay.

Hora y Canal Manchester United vs Manchester City

El juego entre Manchester United vs Manchester City se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Manchester United en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester United vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán obligados al triunfo, no hay margen de error en la pelea por los primeros puestos. En los pronósticos esperamos un duelo cerrado, los Red Devils están en casa y eso los pondría como ligeros favoritos, pero no sería sorpresa una victoria de los Ciudadanos. Al concluir el partido les tendremos le mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Manchester City.

