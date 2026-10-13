Atlético de Madrid vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

TRES PUNTOS PARA EL ATLÉTICO DE MADRID 😁 pic.twitter.com/UyeZqBlymc — Atlético de Madrid (@Atleti) October 13, 2026

¡Noche grande en el Metropolitano! El Atlético de Madrid recibe al Manchester United en uno de los partidos más atractivos de la jornada de Champions League, un duelo entre dos gigantes europeos que llegan con realidades completamente distintas y que saben que tropezar puede resultar muy costoso en la pelea por avanzar.

Los Colchoneros tuvieron un debut amargo en el torneo continental, mientras los Red Devils comenzaron con una contundente victoria. Sin embargo, el nivel de los rivales cambia radicalmente en esta segunda presentación y ambos tendrán que demostrar que están preparados para competir contra una oposición de máxima exigencia.

El Atlético llega lanzado después de encadenar cuatro victorias consecutivas en LaLiga. Manchester United, en cambio, atraviesa un momento de dudas con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. El Metropolitano se prepara para una noche de máxima intensidad.

Atlético de Madrid llega encendido

El conjunto dirigido por Diego Simeone afronta este compromiso europeo con una confianza que ha crecido considerablemente durante las últimas semanas.

Los Colchoneros acumulan cuatro victorias consecutivas en LaLiga, una dinámica que les ha permitido recuperar sensaciones y llegar al duelo continental en un momento futbolístico mucho más positivo.

La única derrota reciente llegó precisamente en Champions League, cuando el Atlético cayó 2-1 ante el Liverpool en territorio inglés. Aquel resultado dejó al conjunto madrileño con la necesidad de reaccionar rápidamente en la competición europea.

Ahora tendrá el respaldo del Metropolitano y la oportunidad de demostrar que aquel tropiezo fue solamente un accidente dentro de una dinámica mucho más favorable.

Simeone apostará por un bloque de altísima intensidad, buscando incomodar al Manchester United desde la presión y obligarlo a jugar bajo máxima exigencia.

En ataque, Julián Álvarez y Giuliano Simeone serán piezas importantes para generar movilidad y encontrar espacios en la defensa inglesa. El Atlético también tendrá una carta especial para la segunda mitad con Ademola Lookman, cuya velocidad puede resultar determinante cuando el partido comience a abrirse.

Manchester United busca salir de su bache

Los Red Devils llegan a Madrid con una realidad mucho más complicada.

El conjunto dirigido por Michael Carrick acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, una dinámica que ha generado dudas justo antes de una de las pruebas más exigentes de su calendario europeo.

Su último triunfo, precisamente, fue en el debut de Champions League. Manchester United superó con autoridad al Sabah por 4-0, un resultado que le permitió comenzar la competición con confianza, pero que ahora tendrá que ser respaldado ante un rival de mucha mayor jerarquía.

La visita al Metropolitano representa un desafío completamente diferente.

Los ingleses necesitarán mantener la calma ante la intensidad del Atlético y evitar que el partido se convierta en una batalla física en la que los locales puedan sentirse cómodos.

La principal figura para intentar cambiar la dinámica será Bruno Fernandes. El capitán tendrá que asumir protagonismo en tres cuartos de cancha, encontrar espacios y conectar con Matheus Cunha, quien será la principal referencia para buscar el gol.

Atlético de Madrid vs Manchester United: las claves del partido

El encuentro promete una batalla entre intensidad y talento individual.

El Atlético intentará imponer su ritmo desde el comienzo. Simeone buscará un bloque compacto y agresivo, con presión constante para dificultar la salida del Manchester United y recuperar la pelota en posiciones adelantadas.

La movilidad de Julián Álvarez y Giuliano Simeone será importante para generar dudas entre los defensores visitantes. Ambos deberán aprovechar cualquier espacio que aparezca entre líneas.

Manchester United tendrá que encontrar la manera de superar esa presión sin precipitarse.

Ahí será fundamental Bruno Fernandes. El portugués deberá recibir con libertad cerca del área y utilizar su visión para encontrar a Cunha en posiciones de peligro.

El delantero brasileño tendrá que aprovechar cada oportunidad. Ante un Atlético bien organizado, probablemente no dispondrá de demasiadas ocasiones claras.

El segundo tiempo puede ser decisivo

Uno de los aspectos más importantes del encuentro podría ser la manera en que ambos equipos gestionen el desgaste.

La intensidad del Atlético puede generar problemas físicos a Manchester United conforme avance el partido. Si los visitantes logran resistir durante el primer tiempo, tendrán mayores posibilidades de encontrar espacios en la segunda mitad.

Pero precisamente ahí los Colchoneros cuentan con una carta importante.

La velocidad de Ademola Lookman desde el banquillo puede convertirse en un factor diferencial cuando las defensas comiencen a mostrar mayor cansancio. Su capacidad para atacar espacios puede ser especialmente peligrosa ante un Manchester United obligado a adelantar líneas.

El Atlético buscará llegar vivo a los minutos finales para aprovechar precisamente esa diferencia física y de profundidad.

El Metropolitano vuelve a ser un factor

La localía puede tener un peso enorme en una noche de Champions.

El Atlético de Madrid conoce perfectamente cómo convertir el Metropolitano en un escenario incómodo para sus rivales. La intensidad de la afición y la presión que ejerce el equipo de Simeone pueden provocar que los visitantes tengan dificultades para desarrollar su fútbol.

Manchester United deberá mantener la concentración y evitar conceder un gol temprano.

Si los ingleses consiguen controlar los primeros minutos, podrán aumentar progresivamente su confianza. Pero si el Atlético logra imponer su ritmo desde el comienzo, la presión sobre los Red Devils podría ser enorme.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Manchester United: los Colchoneros parten con ventaja

Manchester United tiene suficiente talento para competir y Bruno Fernandes puede cambiar un partido con una sola acción. Sin embargo, su actual dinámica genera dudas antes de visitar uno de los estadios más complicados de Europa.

El Atlético llega con cuatro triunfos consecutivos en LaLiga y una plantilla preparada para competir en escenarios de máxima intensidad.

La experiencia de Simeone en este tipo de encuentros también puede resultar decisiva. Los Colchoneros saben que no necesitan dominar durante los 90 minutos: pueden resistir, esperar su momento y golpear cuando el rival deje espacios.

Por ello, el partido podría mantenerse igualado durante buena parte de la noche antes de definirse en los minutos finales.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Manchester United

Nuestro pronóstico, de la mano de Scout Picks, es una trabajada victoria del Atlético de Madrid por 2-1 sobre el Manchester United.

Los Colchoneros buscarán imponer un bloque de altísima intensidad, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone como piezas importantes en ataque y Ademola Lookman preparado para convertirse en un factor diferencial durante la segunda mitad.

Manchester United responderá apoyándose en el talento de Bruno Fernandes, quien tendrá la misión de encontrar a Matheus Cunha y aprovechar cualquier espacio que deje la defensa local.

La inercia ganadora del Atlético, la fortaleza de su plantilla y el ambiente del Metropolitano terminarán inclinando la balanza en los minutos decisivos.

Last modified: octubre 13, 2026