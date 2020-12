[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juventus vs Atalanta 1-1 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

La Juventus perdonó desde los once pasos y eso les costó un amargo empate 1-1 ante el Atalanta en la jornada 12 de la Serie A 2020-2021.

El partido arrancó de manera pareja, ambos equipos buscaban apretar y tomar las riendas, sin embargo no había mucha claridad hasta que al 29 apareció Federico Chiesa con un tremendo bombazo para poner el 1-0, 2 minutos después Duván Zapata perdonó el empate, el Atalanta apretó en la recta final, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Gollini salvó su arco con la cara ante un remate de Álvaro Morata, 8 minutos después Remo Freuler apareció con un gran gol para el 1-1, 3 minutos después Chiesa fue ligeramente derribado dentro del área para un polémico penal, pero Gollini le detuvo el cobro a Cristiano Ronaldo, en la siguiente jugada otra vez apareció Gollini con una gran atajada ahora sobre Morata, tras eso el Atalanta buscó adelantar lineas, pero ya no hubo más.

Con este empate la Juventus arribó a 24 puntos en la tercera posición, mientras que Atalanta se colocó octavo con 18 unidades. La Vecchia Signora visitará al Parma el sábado en la jornada 13 de la Serie A. Juventus 1-1 Atalanta.

