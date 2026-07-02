Portugal vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡PORTUGAL Y CR7 ESTÁN EN OCTAVOS DE FINAL 🇵🇹🇵🇹🇵🇹!



Con anotaciones de Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos, Portugal venció 2-1 a Croacia para avanzar a los Octavos de final de la Copa del Mundo 2026 donde se medirá a España el lunes 6 de julio.



Del otro lado, Croacia quedó fuera… pic.twitter.com/ukAZzjVTXI — Fulbox (@fulboxOficial) July 3, 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 nos regalan uno de los partidos más atractivos de la ronda. Portugal y Croacia protagonizarán un duelo de alto nivel en el Estadio de Toronto, donde solo uno mantendrá vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Además del boleto a los octavos de final, el encuentro podría representar el último gran enfrentamiento mundialista entre dos generaciones históricas del fútbol europeo, con Cristiano Ronaldo y Luka Modrić como máximos referentes de sus respectivas selecciones.

Portugal busca convencer en la fase decisiva

La selección dirigida por Roberto Martínez avanzó a la fase de eliminación directa sin conocer la derrota, aunque su rendimiento dejó algunas dudas. Los lusos golearon con autoridad a Uzbekistán, pero también cedieron empates frente a Colombia y la República Democrática del Congo, resultados que evidenciaron cierta irregularidad.

A pesar de ello, Portugal mantiene una de las plantillas más completas del torneo. La creatividad de Bruno Fernandes y Bernardo Silva, sumada a la velocidad de Rafael Leão por los costados, convierte al conjunto portugués en un rival muy peligroso cuando logra imponer su ritmo de juego.

Cristiano Ronaldo volverá a ser el gran referente ofensivo, buscando aprovechar cada oportunidad dentro del área en un partido donde los pequeños detalles podrían marcar la diferencia.

Croacia vuelve a demostrar su carácter competitivo

Después de un complicado debut ante Inglaterra, Croacia reaccionó como acostumbra hacerlo en las grandes competiciones. El equipo de Zlatko Dalić consiguió victorias muy trabajadas frente a Panamá y Ghana, mostrando nuevamente esa capacidad para competir bajo máxima presión.

Los balcánicos llegan fortalecidos gracias a su orden táctico y a la experiencia de una generación que sigue siendo muy competitiva. Luka Modrić continúa liderando el mediocampo acompañado por Mateo Kovačić, mientras que Ante Budimir será la principal referencia ofensiva para intentar aprovechar cualquier oportunidad.

Croacia sabe que deberá minimizar errores defensivos si pretende eliminar a una de las favoritas del campeonato.

Un duelo que se decidirá en el mediocampo

El desarrollo del partido apunta a una auténtica batalla táctica. Portugal intentará monopolizar la posesión mediante Bruno Fernandes y Bernardo Silva, buscando generar espacios para las diagonales de Rafael Leão y la presencia de Cristiano Ronaldo en el área.

Croacia responderá con un planteamiento paciente, tratando de controlar los tiempos del encuentro a través de Modrić y Kovačić para evitar que los portugueses puedan acelerar el juego.

La selección que consiga imponerse en la mitad de la cancha tendrá una ventaja importante en un compromiso donde las ocasiones de gol podrían ser escasas.

Pronóstico Portugal vs Croacia

Todo apunta a uno de los enfrentamientos más equilibrados de los dieciseisavos de final. Croacia ha demostrado una enorme capacidad para competir en este tipo de escenarios, pero Portugal cuenta con una plantilla más profunda y mayor capacidad para resolver partidos mediante sus individualidades.

Se espera un encuentro muy táctico, intenso y con pocas oportunidades claras de gol.

Pronóstico: Portugal 1-0 Croacia.

Last modified: julio 2, 2026