Colombia vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡DEFINIDO EL GRUPO K 🇨🇴🇵🇹🇨🇩!



Colombia y Portugal ofrecieron un partidazo, sin embargo ninguno fue capaz de anotar para un 0-0 que le da la cima del sector a los Cafeteros, que se medirán a Ghana en 16avos, mientras que los Lusos quedaron segundos y su rival será Croacia.



En el… pic.twitter.com/0VqYpKZNdA — Fulbox (@fulboxOficial) June 28, 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo más decisivo y este sábado nos regala uno de los partidos más atractivos de toda la jornada. En el Hard Rock Stadium de Miami, la encendida Selección de Colombia se enfrenta a Portugal en un choque que definirá al líder del Grupo K y que, además, puede marcar el camino de ambos equipos en la ronda de eliminación directa.

La Tricolor llega con paso perfecto, seis puntos de seis posibles y la confianza disparada después de dos actuaciones muy sólidas. Del otro lado aparece una Portugal que reaccionó con autoridad tras un inicio turbulento y que ahora está obligada a competir al máximo si quiere evitar un cruce incómodo en la siguiente fase. No es un partido más: es un examen de jerarquía, control emocional y capacidad para resolver bajo presión.

Cómo llegan Colombia y Portugal a este partido del Mundial 2026

Colombia, líder invicta y una de las selecciones más convincentes del torneo

La Selección Colombia aterriza en este compromiso con el ánimo por las nubes. El equipo de Néstor Lorenzo ha construido una fase de grupos prácticamente impecable, primero venciendo 3-1 a Uzbekistán y después superando 1-0 a la República Democrática del Congo en un partido mucho más áspero y exigente de lo que reflejó el marcador.

Más allá de los resultados, lo que más ilusiona al entorno cafetero es la sensación de equilibrio que transmite el equipo. Colombia ha mostrado orden defensivo, agresividad para recuperar la pelota y una gran capacidad para castigar cuando encuentra espacios. Con apenas un gol recibido en dos encuentros, la Tricolor se ha convertido en una de las selecciones más estables del certamen.

Además, el conjunto sudamericano tiene una virtud muy valiosa en torneos cortos: sabe adaptarse a distintos contextos. Puede llevar el peso del partido con la pelota, pero también sabe sufrir, cerrar espacios y golpear a campo abierto. Esa versatilidad le da argumentos muy serios para pelear por el liderato del grupo.

Portugal llega obligada a ganar para quedarse con la cima del sector

Del otro lado estará una Portugal que no ha tenido un trayecto completamente tranquilo, pero que sigue siendo una de las plantillas más temibles del campeonato. El conjunto dirigido por Roberto Martínez arrancó con un empate que dejó muchas dudas, aunque logró despejar parte de la presión con una aplastante goleada de 5-0 sobre Uzbekistán, resultado que lo mantiene vivo en la pelea por el primer lugar.

Con cuatro puntos en la tabla, los lusos saben que no les basta con competir: necesitan ganar si quieren arrebatarle a Colombia la cima del Grupo K. La urgencia no es menor, porque terminar como segundo podría emparejarlos con un rival mucho más peligroso en la ronda siguiente.

Portugal tiene calidad de sobra para cambiar un partido en cuestión de minutos. La combinación de talento, experiencia y profundidad de plantilla convierte al cuadro europeo en un rival extremadamente peligroso, especialmente cuando logra instalarse en campo contrario y acelerar el ritmo de circulación. Si Colombia se distrae o concede metros de más, el castigo puede ser inmediato.

Las claves del Colombia vs Portugal: el partido se cocina en la mitad de la cancha

Todo apunta a que el gran termómetro del encuentro estará en el mediocampo. Ahí se va a jugar buena parte del destino del partido. Colombia necesita que su doble pivote imponga presencia física, orden y lectura táctica para cortar los circuitos portugueses antes de que la pelota llegue limpia a los hombres más desequilibrantes.

Richard Ríos y Jefferson Lerma tendrán una misión de altísima exigencia: reducir el impacto de la zona creativa de Portugal, donde Bruno Fernandes y Bernardo Silva suelen manejar el ritmo, encontrar líneas de pase y activar con mucha precisión a los atacantes. Si Colombia logra ensuciar esa conexión, el panorama se le abrirá enormemente.

En el otro costado, la Tricolor intentará hacer daño a partir de la inteligencia con balón y la velocidad de sus hombres más peligrosos. Luis Díaz vuelve a aparecer como el futbolista más desequilibrante del frente cafetero, especialmente si encuentra espacios a la espalda de los laterales portugueses. A su lado, James Rodríguez será fundamental para bajar revoluciones cuando el partido lo exija, elegir bien los momentos para acelerar y poner a correr a sus atacantes con pases filtrados.

Portugal, por su parte, tratará de imponer una circulación más agresiva y de empujar a Colombia hacia su propio campo. Si Bruno y Bernardo logran recibir entre líneas, la defensa sudamericana tendrá que convivir durante muchos minutos con la amenaza permanente de Cristiano Ronaldo dentro del área.

Luis Díaz, James y Cristiano Ronaldo: las figuras que pueden inclinar la balanza

En un duelo de esta magnitud, el peso de las individualidades puede terminar marcando la diferencia. Colombia tiene en Luis Díaz a su futbolista más explosivo, capaz de desequilibrar en el uno contra uno, romper líneas en transición y fabricar peligro incluso cuando el equipo no domina del todo. Su duelo por banda será una de las escenas más importantes del partido.

También habrá que seguir de cerca a James Rodríguez, que en este tipo de contextos suele crecer desde la pausa, la lectura y la precisión. Si encuentra libertad para girar y pensar, puede convertirse en el cerebro del partido para la Tricolor.

Del lado portugués, toda la atención estará puesta en Cristiano Ronaldo. Más allá de la edad o del momento físico, su presencia dentro del área sigue siendo una amenaza constante. Portugal buscará surtirlo de balones a través de centros, diagonales y segundas jugadas, sabiendo que en partidos cerrados un detalle puede decidirlo todo.

Pronóstico Colombia vs Portugal: un partido cerrado, intenso y con aroma a empate

La sensación previa es que estamos ante uno de los partidos más equilibrados de la jornada. Colombia llega mejor en cuanto a funcionamiento colectivo y confianza, mientras que Portugal cuenta con una plantilla de enorme jerarquía y la necesidad de arriesgar un poco más por el liderato.

Todo apunta a un duelo muy táctico, de mucha disputa en la zona media y con pocos espacios claros. Colombia no parece un equipo que vaya a desordenarse con facilidad, mientras que Portugal seguramente tendrá más posesión, pero no necesariamente encontrará un partido cómodo ante una selección que compite muy bien sin balón.

Por eso, el escenario más lógico parece ser un encuentro de detalles, con tensión alta, tramos de dominio repartido y un marcador apretado hasta el final.

Pronóstico final: Colombia vs Portugal

Colombia 1-1 Portugal

Se espera un partido de máxima exigencia, con dos selecciones que llegan en buen momento y con argumentos suficientes para pelear por el primer puesto del grupo. Colombia tiene el orden, el momento colectivo y el impulso anímico; Portugal, la jerarquía individual y la obligación competitiva de responder en un partido grande. Todo apunta a un empate trabajado, con pocas concesiones y con ambos equipos dejando claro que están para competir en serio en este Mundial 2026.

Last modified: junio 27, 2026