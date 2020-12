Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

De todos los problemas del boxeo, la influencia y la importancia de los organismos sancionadores se ubica cerca de la cima. La pelea del viernes entre el campeón de peso mediano de la FIB Gennady Golovkin y Kamil Szeremeta del Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida es un resultado directo de la política impulsada por esos organismos sancionadores.

Hora y Canal Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta

Sede: Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida, Estados Unidos

Hora: 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos. 5:00 pm de México.

Canal: DAZN en Estados Unidos.

Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta en VIVO

Golovkin tiene 38 años y ya parece que sus mejores días como boxeador quedaron atrás. Después de todo, el tiempo alcanza a todos los hombres, incluso a los atletas de primer nivel. Mientras el mundo está esperando una pelea de trilogía entre Golovkin y Canelo Álvarez, o realmente cualquier pelea de “lista A” que involucre a Golovkin, se ha visto obligado a defender obligatoriamente el título contra Szeremeta, una pelea que tiene que tomar o dejar el campeonato.

El récord de 21-0 de Szeremeta pasa la prueba visual inicial. Sin embargo, una mirada más profunda plantea serias dudas sobre cómo se ha abierto camino en la clasificación de la FIB como el principal contendiente al cinturón de Golovkin. Szeremeta tiene solo cinco victorias por nocaut en su carrera. Hace dos peleas, Szeremeta venció a Edwin Palacios, un peleador que actualmente está en una racha perdedora de 10 peleas y ha sido noqueado en seis de sus siete peleas más recientes. ¿El único hombre que Palacios tomó la decisión? Szeremeta.

La culpa del mal emparejamiento no se puede atribuir a Golovkin. Los campeonatos mundiales son importantes para los luchadores y habitualmente se ven acorralados para luchar contra su título obligatorio o sacrificar su título en el altar de la política. Los cinturones también son moneda de cambio, y al hacer una pelea de trilogía con Álvarez, tener un título puede ayudar a Golovkin a impulsar un aumento en su parte de la bolsa después de perder la segunda pelea ante Canelo por decisión mayoritaria después de un empate dividido en su primer encuentro.

Álvarez estará en acción contra Callum Smith el sábado, buscando recoger un par de cinturones de peso súper mediano. Si ambos hombres ganan, ahora están en el mismo calendario y se podría hacer una pelea de primavera entre los dos. Un baile más con Canelo le daría a Golovkin la oportunidad de obtener una victoria que verdaderamente definirá su carrera.

Eso es, por supuesto, siempre y cuando Golovkin no sufra una derrota que pueda destruir su carrera ante Szeremeta.

Predicción Golovkin vs Szeremeta

No hay mucho misterio en torno a esta pelea. Golovkin es un luchador de presión y un verdadero rematador de nivel élite. El contrario a ese estilo es tener suficiente poder para disuadir a tu oponente de descargar con sus armas más grandes. Szeremeta no tiene un verdadero poder del que hablar, y no muestra una capacidad real para noquear consistentemente incluso a oponentes de gama baja. Eso deja a Szeremeta con un camino hacia la victoria: un desempeño técnico impecable en el boxeo. Golovkin es un peleador demasiado bueno para ser superado en 12 rounds por un tipo que no puede lastimarlo. Esta debería ser una noche de trabajo fácil para el campeón.

Pick: Golovkin vía TKO3