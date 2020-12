Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Bundesliga 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 19 de diciembre en la cabalística jornada 13 de la Bundesliga 2020-2021, cuando el Bayer Leverkusen busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad al recibir a un Bayern Múnich que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al BayArena.

Hora y Canal Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Sede: BayArena, Leverkusen, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich en VIVO

El cuadro del Bayer Leverkusen está cumpliendo con una gran campaña siendo el protagonista manteniéndose como el único invicto de la competencia al sumar 8 victorias y 4 empates, por lo que intentarán seguir con ese paso.

Las Aspirinas vienen de una grandísima victoria a media semana en la jornada 12 donde visitaron al Colonia logrando vencerlos 0-4 con anotaciones de Mitchell Weiser, Moussa Diaby, Patrik Schick y Florian Wirtz.

Por su parte, el Bayern Múnich, como cada año, es el gran favorito para el título, sin embargo saben que la competencia se mantiene muy cerrada. Ellos han sumado 8 triunfos, 3 empates y únicamente han perdido en una ocasión tras 12 fechas.

Los Bávaros vienen de una sufrida victoria en la jornada pasada, a media semana, cuando recibieron al Wolfsburg viniendo de atrás para vencerlos 2-1 con doblete de Robert Lewandowski.

Tanto el Bayer Leverkusen como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la carrera por el título; en la tabla general encontramos a las Aspirinas como líderes con 28 puntos, mientras que los Bávaros son sublíderes con 27 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. .

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Bundesliga 2020-21