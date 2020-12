Everton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 19 de diciembre siguiendo con la jornada 14 de la Premier League 2020-2021, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para llevarse un triunfo que lo meta de lleno en la pelea por competencias europeas, pero tendrán que recibir al Arsenal que está urgido de imponer su jerarquía en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Arsenal

Sede: Goodison Park, Liverpool, Merseyside, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Everton vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido un buen torneo en términos generales, pero sabe que si quieren meterse a competencias europeas es vital el hacerse fuertes en casa. Después de 13 jornadas suman 7 victorias, 2 empates y han sido vencidos en 4 choques.

The Toffees viene de dar un golpe de autoridad en la jornada pasada cuando visitaron al Leicester City logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Richarlison y Mason Holgate.

Por su parte, el Arsenal ha tenido un torneo realmente decepcionante y les urge reaccionar si no quieren volver a quedarse sin puestos europeoas. En 13 duelos apenas han sido capaces de sumar 4 triunfos, 2 empates y han sido vencidos en 7 duelos.

Los Gunners vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Southampton en un choque en el que vinieron de atrás para igualar 1-1 con anotación de Pierre Emerick Aubameyang, pero donde sufrieron la expulsión de Gabriel dos Santos y eso les pasó factura.

Tanto el Everton como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Toffees en la quinta posición con 23 puntos, mientras que los Gunners están hundidos en la quinceava posición con 17 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Arsenal.

