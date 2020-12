Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith EN VIVO por ESPN en México

Tweet on Twitter

La superestrella mexicana de los deportes de combate Canelo Álvarez hace su primera aparición en 2020 este sábado 19 de diciembre de 2020, enfrentándose al No. 1 mundial de peso súper mediano, Callum Smith, en un intento por el título “Súper” de la AMB de Smith y el cinturón vacante CMB, todo esto se podrá ver por ESPN exclusivamente para México a partir de las 7:30 p.m. del centro.

Álvarez reclamó el título “Mundial” de la AMB con su nocaut en 2018 sobre Rocky Fielding, pero Smith tiene la versión principal de ese cinturón, lo que significa que las afirmaciones de Álvarez de ser un campeón de cuatro pesos tendrán mucho más, bueno, peso si sale victorioso. “Mundo” no se lo pone fácil, ya que se ha establecido como el mejor peleador en las 168 libras.

La noche estaba destinada a presentar a Julio César Martínez, uno de los hombres más entretenidos del planeta, defendiendo su cinturón de peso mosca del CMB contra Francisco Rodríguez Jr. Desafortunadamente, “Rey” fue expulsado por gastroenteritis, pero aún se pueden ver varios prospectos importantes en acción.

El evento principal, sin embargo, es la razón por la que estás aquí …

Saul “Canelo” Álvarez

Edad: 30

Récord: 53-1-2 (36 KO)

Últimas cinco peleas: Sergey Kovalev (KO-11), Daniel Jacobs (UD), Rocky Fielding (TKO-3), Gennadiy Golovkin (MD), Gennadiy Golovkin (Split Draw)

Victorias significativas (distintas de las mencionadas anteriormente): Austin Trout, Erislandy Lara, Amir Khan, Liam Smith

VS.

Callum “Mundo” Smith

Edad: 30

Récord: 27-0 (19 KO)

Últimas cinco peleas: John Ryder (UD), Hassan N’Dam (TKO-3), George Groves (KO-1), Nieky Holzken (UD), Erik Skoglund (UD)

Victorias significativas (distintas de las mencionadas anteriormente): Rocky Fielding

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith en VIVO

Si esta pelea hubiera sido reservada antes de noviembre de 2019, se habría visto como un lanzamiento o una pelea favorable para Smith. Más allá de ser siete pulgadas más alto que Canelo y con una ventaja de alcance de casi veinte pulgadas, el nativo de Liverpool, Inglaterra, lució feroz en su carrera por el torneo World Boxing Super Series, que culminó con un nocaut sobre el peligroso compatriota George Groves, y necesitó solo tres rounds para aplastar al duro veterano Hassan N’Dam.

Entonces sucedió John Ryder.

“El Gorila” ganó legítimamente su oportunidad contra Smith con una serie de nocauts impresionantes, incluido un aplastamiento en tres asaltos del compañero de entrenamiento de Canelo, Bilal Akkawy, pero su falta de altura y alcance aparentemente lo convirtió en una elección fácil para el imponente “Mundo”. En cambio, Ryder obligó constantemente a Smith a las cuerdas y aparentemente hizo suficiente daño para anotar la sorpresa, solo para que algunos verdaderamente rancios juzgaran arrebatarle la victoria.

Contra otro toletero en cuclillas como Canelo, que es incluso más destructivo por dentro que Ryder, el destino de Smith parece sellado. Dicho esto, no está tan claro.

Además de no ser un zurdo como Ryder, vale la pena recordar lo ineficaz que fue Canelo contra el jab de Sergey Kovalev antes de que finalmente encontrara una apertura en el undécimo asalto. Smith tiene un golpe de pistón, y ese alcance de 78 pulgadas significa que Canelo tiene mucho más terreno que cubrir si quiere acercarse a una distancia de ataque. Si Smith puede ejecutar un plan de juego similar, la victoria está absolutamente a su alcance.

Desafortunadamente para Smith, esa “lata” está haciendo mucho trabajo allí. Su movimiento lateral no es tan agudo como el de Kovalev y, lo que es más importante, está dispuesto a pegarle a quemarropa, que juega directamente en las manos de Canelo. No confío en que Smith juegue a la distancia con el mismo nivel de efectividad y no creo que su ventaja de poder ostensible sea suficiente para mantenerlo a flote en el bolsillo.

Smith definitivamente podría hacer algunas rondas si Canelo no presiona el tema con suficiente urgencia, pero es probable que termine en demasiados tiroteos a corta distancia para tomar la decisión.

Predicción: Álvarez vence a Smith por decisión unánime

