Tottenham vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 20 de diciembre en la jornada 14 de la Premier League 2020-2021 con un duelo entre equipos necesitados, donde el Tottenham buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por el título, pero recibirán al Leicester City que intentará sumar en el Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Leicester

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 2:15 pm de Inglaterra. 8:15 am de México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Leicester en VIVO

El cuadro del Tottenham está teniendo un buen torneo manteniéndose en carrera por el título, pero en casa no pueden fallar si no quieren rezagarse. Después de 13 jornadas suman 7 victorias, 4 empates y han sido vencidos en un par de ocasiones.

Los Spurs vienen de un durísimo golpe a media semana cuando visitaron al Liverpool en un duelo donde Heung-Min Son parecía darles el empate, sin embargo un gol al 90 los dejó con una dura derrota 2-1.

Por su parte, el Leicester City también está cumpliendo con un buen torneo peleando entre los punteros, pero igual llegan urgidos de ganar. Ellos cosechan 8 triunfos y han perdido en 5 ocasiones.

Los Foxes también llegan dolidos, ya que en la jornada pasada de media semana recibieron al Everton siendo superados 0-2, por lo que necesitan reaccionar.

Tanto el Tottenham como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Spurs en la segunda posición con 25 puntos, mientras que los Foxes son cuartos con 24 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Leicester.

