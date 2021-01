Newcastle vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 3 de enero siguiendo con la jornada 17 de la Premier League 2020-2021, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro, pero tendrán que recibir al Leicester City que intentarán imponer su calidad en la cancha del St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Leicester

Sede: St James Park, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra

Hora: 2:15 pm de Inglaterra. 8:15 am de México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:15 am PT / 9:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Leicester en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido una campaña irregular peleando en la parte baja de la tabla intentando alejarse de la zona de descenso. Después de 15 duelos suman 5 victorias, 4 empates y han sido derrotados en 6 ocasiones.

Las Urracas vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool en un duelo parejo donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el Leicester ha sido uno de los protagonistas del campeonato, pero si quieren seguir en carrera por el título saben que no pueden fallar en este arranque de año. Ellos suman 9 victorias, 2 empates y han perdido en 5 duelos.

Los Foxes vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Crystal Palace en un duelo que sabían debían ganar, pero estuvieron a nada de caer, hasta que a 7 minutos del final Havey Barnes firmó el 1-1.

Tanto el Newcastle como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita arrancar el 2021 con el pie derecho; en la tabla general encontramos a las Urracas en la catorceava posición con 19 puntos, mientras que los Foxes marchan terceros con 29 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Leicester.

Newcastle vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2020-21