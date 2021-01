Cornella vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2020-21

Tweet on Twitter

Seguimos con la actividad de este miércoles 6 de enero en la segunda ronda de la Copa del Rey 2020-2021, cuando el Cornella busque aprovechar su condición de local para hacer un duelo digno soñando con la campanada, pero recibirá al Atlético de Madrid que saldrá decidido a imponer su jerarquía en la cancha del Municipal de Cornellà.

Hora y Canal Cornella vs Atlético de Madrid

Sede: Nou Estadi Municipal de Cornellà, Cornellá de Llobregat, en Barcelona, España

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Cornella vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Unió Esportiva Cornellá es un club que milita en la Segunda División B de España donde está teniendo un desempeño irregular ubicándose en la séptima posición del Grupo 3 A. Su último choque fue el pasado 20 de diciembre cayendo en casa 0-1 ante el Barcelona B.

Los Catalanes tuvieron un buen acción en la primera ronda de la Copa donde visitaron al CD Marino logrando vencerlos con solitaria anotación de Alex Plá.

Por su parte, el Atlético de Madrid está teniendo un gran torneo en LaLiga donde marchan como líderes generales. El pasado sábado visitaron al Alavés logrando un sufrido triunfo 1-2 con anotaciones de Marcos Llorente y Luis Suárez.

Los Colchoneros no tuvieron problemas en la primera ronda de la Copa donde visitaron al Cardassar logrando un aplastante triunfo 0-3 con goles de Thomas Lemar, Ricard Sánchez y Vrsaljko.

Tanto el Cornella como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la tercera ronda, aunque la realidad es que los Colchoneros, donde Héctor Herrera podría volver como titular, es amplio favorito para ganar, sería una campanada si los Catalanes logran el pase. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cornella vs Atlético de Madrid.

