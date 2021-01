Napoli vs Spezia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Buen partido tendremos este miércoles 6 de enero siguiendo con la jornada 16 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en carrera por el liderato, pero recibirán a un Spezia que intentará dar la campanada en su visita a San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Spezia

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Spezia en VIVO

El cuadro del Napoli está cumpliendo con un buen torneo manteniéndose en carrera por los primeros puestos, pero sin margen de error si sus aspiraciones son el título. Después de 14 duelos suman 9 triunfos, un empate y han caído en 4 ocasiones.

Gli Azzurri viene de un valioso triunfo el pasado domingo cuando visitaron al Cagliari logrando doblegarlos 1-4 con doblete de Pitr Zielinski y goles de Chucky Lozano y Lorenzo Insigne.

Por su parte, el Spezia está teniendo un torneo complicado luchando en la parte baja de la tabla dentro de la zona de descenso, por lo que cada duelo es vital para ellos. Tras 15 jornadas apenas suman 2 victorias, 5 empates y han sido vencidos en 8 duelos.

Los Aquilotti vienen de un duro descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Hellas Verona en un choque parejo, pero donde sufrieron la expulsión de Julian Chabot y tras eso terminaron cayendo 0-1.

Tanto el Napoli como el Spezia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir el triunfo que los acerque a sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri en la cuarta posición con 28 puntos y un duelo pendiente, mientras que los Aquilotti está en zona de descenso con 11 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos le mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Spezia.

Napoli vs Spezia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Serie A 2020-21