Mutilvera vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2020-21

Abrimos la actividad de este miércoles 6 de enero en la segunda ronda de la Copa del Rey 2020-2021, cuando el Mutilvera busque aprovechar su condición de local para hacer un duelo digno, saben que la clasificación es difícil, pero intentarán hacerlo bien al recibir a un Betis que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Estadio Multinova.

Hora y Canal Mutilvera vs Betis

Sede: Estadio Multinova, Mutilva, Pamplona, España

Hora: 5:00 pm de España. 10:00 am de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN Max

Mutilvera vs Betis en VIVO

El cuadro del Mutilvera es un club que milita en la segunda división B de España donde está teniendo un desempeño irregular peleando en media tabla del Grupo 2 B. Su último choque de liga fue el pasado 13 de diciembre cayendo 2-1 ante el Ebro.

El Mutil se midió al Racing en la primera ronda de la competencia el pasado 17 de diciembre cuando, en casa, lograron vencerlos gracias a solitaria anotación de Brinol.

Por su parte, el Betis está teniendo una campaña irregular en LaLiga peleando en media tabla. El pasado sábado recibieron al Sevilla en un duelo en el que fueron mejores en términos generales con un gran desempeño de Diego Lainez, pero tuvieron que conformarse con un empate 1-1.

Los Béticos no tuvieron demasiadas complicaciones en la primera ronda de la Copa el pasado 17 de diciembre cuando visitaron al UCAM Murcia logrando vencerlos 0-2 con anotaciones de Martín Montoya y Guido Rodríguez.

Tanto el Mutilvera como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita seguir su camino rumbo a la tercera ronda, aunque claramente en los pronósticos los Béticos son favoritos, sería una sorpresa si el Mutil logra avanzar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Mutilvera vs Betis.

Mutilvera vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2020-21