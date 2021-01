Ajax vs PSV en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Eredivisie 2020-2021

Abrimos la actividad de este domingo 10 de enero en la jornada 15 de la Eredivisie 2020-2021 que se reanudará con un gran partido donde el Ajax buscará aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad en la carrera por el título, pero recibirán a un PSV que saldrá obligado a sorprender en el Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs PSV

Sede: Amsterdam Arena, Amsterdam, Holanda, Países Bajos

Hora: 4:15 pm de Holanda. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Ajax vs PSV en VIVO

El cuadro del Ajax ha mantenido su gran nivel siendo el favorito al título, sin embargo no se ha visto tan espectacular como en otras ocasiones a pesar de sumar 11 victorias, un empate y un par de descalabros, por lo que en casa es vital no fallar.

El equipo de Edson Álvarez tuvo su último partido el pasado 23 de diciembre donde visitaron al Willem II siendo incapaces de imponer su jerarquía y teniendo que conformarse con un empate 1-1, en duelo donde el mexicano se quedó en la banca.

Por su parte, el PSV también está cumpliendo con un buen torneo, pero si sus aspiraciones son de título saben que es vital ganar este domingo. Ellos suman 10 triunfos, 3 empates y únicamente han caído en un duelo.

Los Granjeros, de Erick Gutíerrez que podría volver tras una lesión, tuvieron su último duelo oficial el 22 de diciembre goleando 4-1 al VVV-Venlo con anotaciones de Philipp Max, Olivier Boscagli, Cody Gakpo y Adrian Fein.

Tanto el Ajax como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por el título ahora que estamos por concluir la primera vuelta; en la tabla general encontramos a Ajacieden como líderes con 34 puntos, mientras que los Granjeros son segundos con 33 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs PSV.

Ajax vs PSV en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Eredivisie 2020-2021