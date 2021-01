Juventus vs Genoa en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2020-2021

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de este miércoles 13 de enero en los Octavos de Final de la Copa de Italia 2020-2021, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para ganar y avanzar, sin embargo no deberá caer en excesos de confianza cuando reciban a un Genoa que intentará dar la campanada en su visita a Turín.

Hora y Canal Juventus vs Genoa

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Juventus vs Genoa en VIVO

El cuadro de la Juventus está cumpliendo con una buena campaña “a secas” en la Serie A donde marchan cuartos con un duelo pendiente. El domingo pasado recibieron al Sassuolo logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Danilo, Aaron Ramsey y Cristiano Ronaldo.

La Vecchia Signora arranca su participación en la Copa con el objetivo puesto en el título que es lo único que les sirve. En la edición pasada fracasaron al caer en la final a manos del Napoli desde el punto penal.

Por su parte, el Genoa está teniendo una campaña complicada en la Serie A donde marchan al borde de la zona de descenso, pero están motivados, ya que el pasado sábado recibieron al Bolonia logrando vencerlos 2-0 con goles de Miha Zajc y Mattia Destro.

Il Grifone logró su boleto a esta ronda tras vencer a la Sampdoria el pasado 26 de noviembre en la cuarta ronda visitándolos y doblegándolos 1-3 con doblete de Gianluca Scamacca y uno más de Lukas Lerager.

Tanto la Juventus como el Genoa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final y el perdedor quedará eliminado. La Vecchia Signora es claro favorito al estar en casa, pero no deberá caer en excesos de confianza. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Genoa.

Juventus vs Genoa en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2020-2021