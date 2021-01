UFC 257 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Poirier vs McGregor 2 en Directo?

Incluso durante una pandemia, sin acceso a los niveles habituales de multitudes rugientes, no hay nada como una semana de pelea de Conor McGregor. La superestrella irlandesa hará su regreso al ring este sábado 23 de enero cuando se enfrente a Dustin Poirier en el evento principal de peso ligero de UFC 257 de Fight Island en Abu Dhabi.

Sin embargo, esta cartelera es más que una sola pelea, y se espera mucha acción de principio a fin. Incluido en esos emocionantes combates está el evento co-principal de peso ligero entre Dan Hooker y el debutante Michael Chandler. Tanto Hooker vs Chandler como McGregor vs Poirier servirán como grandes peleas en una división de peso ligero que experimentará un cambio con el aparente retiro del campeón Khabib Nurmagomedov que, sin embargo, ya ha señalado que podría volver.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 257?

Fecha: sábado 23 de enero

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica.

Cartelera UFC 257

Cartelera Principal

Conor McGregor vs Dustin Poirier

Dan Hooker vs Michael Chandler

Joanne Calderwood vs Jessica Eye

Ottman Azaitar vs Matt Frevola

Amanda Ribas vs Marina Rodriguez

Cartelera Preliminar:

Arman Tsarukyan vs Nasrat Haqparast

Brad Tavares vs Antonio Carlos Junior

Sara McMann vs Julianna Peña

Khalil Rountree vs Marcin Prachnio

Preliminares Fight Pass

Makhmud Muradov vs Andrew Sanchez

Movsar Evloev vs Nik Lentz

Zhalgas Zhumagulov vs Amir Albazi

Cómo ver UFC 257: McGregor vs Poirier 2

En los Estados Unidos, las primeras preliminares se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 257 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 256 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 257 y una suscripción anual a ESPN +, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Centroamérica se podrá ver por Fox Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

UFC 257 en VIVO

Hay pocas dudas de que Conor McGregor es el hombre al que UFC preferiría que tuviera el título. Es el mayor atractivo en el deporte y cualquier pelea de McGregor hará un gran negocio entre su popularidad establecida y su capacidad para vender una pelea en el micrófono. Suponiendo que McGregor pueda superar a Poirier en UFC 257, se le presentarán todas las oportunidades para luchar por el título antes de fin de año. McGregor ya venció a Poirier en el pasado, aunque Poirier realmente se ha recuperado desde que regresó al peso ligero y los largos descansos de McGregor siempre dejan dudas sobre la estabilidad de sus actuaciones, y es favorito para ganar de nuevo. Eso lo coloca en la posición de liderazgo para ser el hombre con el cinturón al final de un calendario 2021 sin Nurmagomedov. Sin embargo, hay algunos obstáculos potenciales interesantes para McGregor, como Poirier e incluso Charles Oliveira. Las cuatro derrotas de McGregor en su carrera se han producido por sumisión y Oliveira es el líder de todos los tiempos de UFC en victorias por sumisión.

Por su parte, Dustin Poirier ha demostrado ser un peso ligero de primer nivel, pero no uno que pueda competir con Nurmagomedov. ¿Quién puede, sin embargo? A pesar de toda su habilidad, Poirier es un luchador valiente que está dispuesto a participar en una guerra si eso es lo que se necesita, como lo demuestran los siete premios Fight of the Night. Esa disposición puede meterlo en problemas contra los oponentes más peligrosos de la división, pero también es la clave de por qué es un luchador tan popular. Las posibilidades de Poirier de quedarse con el título aumentan con el simple hecho de tener la oportunidad de vencer a McGregor. Una victoria sobre el irlandés en una de las peleas más importantes del año casi encerraría a Poirier como un aspirante al título en 2021. Poirier tiene marca de 6-1 desde 2017, y la única derrota en ese momento es ante Nurmagomedov. Aún así, su disposición antes mencionada de ir tiro por tiro con oponentes peligrosos lo coloca en una posición arriesgada contra los grandes golpeadores como McGregor, Justin Gaethje o Michael Chandler.