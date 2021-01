Tweet on Twitter

El Barcelona no se vio nada bien, sin embargo lograron una sufrida victoria 1-0 sobre el Cornella en los 16avos de Final de la Copa del Rey 2020-2021.

Desde el arranque del partido el Barcelona empezó a tomar las riendas buscando presionar, sin embargo el Cornellá demostraba que quería competir siendo propositivo, la realidad es que no había claridad en ningún arco, al 34 Trincao sacó disparo peligroso, al 38 llegó la gran oportunidad de los Culés con un penal sobre Ronald Araujo, sin embargo el arquero local se agrandó deteniendo el cobro de Pjanic, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo apenas a los 2 minutos Martin Braithwaite estuvo cerca pero Ramón Juan se lanzó de manera espectacular, el Barcelona no podía ser claro, al 60 el Cornella respondió con disparo peligroso, al 77 llegó una nueva oportunidad desde los once pasos para los Blaugranas con una falta sobre Lenglet, pero ahora Dembélé falló el disparo, a pesar de los intentos, después de 90 minutos se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Dembélé sacó disparo que terminó en el fondo del arco, eso obligó al Cornella a irse al frente, pero la realidad es que los Blaugranas lograron aguantar para quedarse con el triunfo y ya al 120+1, con un hombre de más, Braithwaite firmó el 0-2 final.

Así, el Barcelona logró su boleto a los Octavos de Final de la Copa del Rey. Volverán a la actividad el próximo domingo visitando a Elche en LaLiga. Cornella 0-2 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cornella vs Barcelona 0-2 Copa del Rey 2020-2021